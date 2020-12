Rostock

Seit 30 Jahren führt Andreas Crusius als Präsident die Ärztekammer MV. Nun ist der 64-Jährige in die Kritik geraten – wegen einer umstrittenen Kontrolle der Rostocker Psychiatrie, weil im Land zunehmend Ärzte fehlen. Im OZ-Interview wehrt er sich nun, stellt seinen Plan für mehr Ärzte vor und verurteilt das zunehmende Gewinndenken in Kliniken.

OSTSEE-ZEITUNG: Prof. Crusius, Sie sind in den vergangenen Wochen mehrfach in die Schlagzeilen geraten – wegen fehlender Ärzte, der umstrittenen Kontrolle der Psychiatrie in Rostock. Sogar Rassismus wurde Ihnen vorgeworfen. Was sagen Sie dazu?

Prof. Dr. Andreas Crusius: Den Rassismusvorwurf weise ich entschieden zurück. Das ist einfach absurd. Ich habe mich bei der Begehung niemandem gegenüber rassistisch geäußert. Wir haben lediglich den Status aller Ärzte, die auf den beiden geschützten Stationen der Psychiatrie tätig sind, abgefragt – ob es sich um Fach- oder Assistenzärzte handelt oder um Ärzte mit Berufserlaubnis, die unter Einschränkungen arbeiten dürfen.

Sie meinen Mediziner aus dem Ausland …

Ja, ein Arzt aus dem Ausland darf bei uns arbeiten, wenn er die Sprachprüfung bestanden hat. Bis er auch eine Gleichwertigkeitsprüfung bestanden und die vollständige Approbation erhalten hat, darf er aber nur unter Aufsicht eines approbierten Arztes arbeiten. Er darf zum Beispiel alleine keine Nachtdienste machen. Das haben die Approbationsbehörde und die Ärztekammer so in einem gemeinsamen Schreiben festgelegt. Ich habe selbst einen Fall erlebt, in dem ich in der Klinik einen Auftrag von einem Kollegen bekomme habe, den ich kaum verstanden habe. Aber die Sprache ist enorm wichtig: Ich muss den Arzt verstehen können – und er mich. Da geht es auch um die Sicherheit der Patienten.

Und in der Psychiatrie soll gegen diese Vorgaben verstoßen worden sein?

Anhand der Beschwerden mussten wir das befürchten. In einem speziellen Fall ging es unter anderem um ein Fixierungsprotokoll und die Unterschriften von Ärzten darauf.

Vor allem Klinikdirektor Prof. Dr. Dr. Johannes Thome hat Sie auch persönlich harsch kritisiert. Wie erklären Sie sich seine Reaktion, wenn es doch angeblich eine ganz normale Kontrolle war?

Das kann ich mir nicht erklären. Ich habe mehrere Zeugen, die aussagen können, dass ich mich nicht rassistisch geäußert habe. Prof. Thome möge das auch belegen! Prof. Thome weiß, dass der Oberbürgermeister als Organ zu jeder Tages- und Nachtzeit nach dem Gesetz unangekündigt die Klinik kontrollieren darf, wenn es Hinweise auf Missstände gibt. Und der Oberbürgermeister hat die Ärztekammer in diesem Fall um Amtshilfe gebeten.

Also gab es Hinweise auf Missstände in der Psychiatrie?

Wir haben bei der Ärztekammer eine zunehmende Zahl von Beschwerden von Betreuern, Patienten, Juristen und auch niedergelassenen Ärzten aus ganz MV. Diese Zustände haben uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Deshalb hat sich der Vorstand der Ärztekammer an den Oberbürgermeister als zuständige Fachaufsicht gewandt.

Gibt es denn in anderen Kliniken auch diese Probleme, von denen Sie sprechen?

Wenn solche Vorwürfe an uns herangetragen werden, dann würden wir auch in anderen Fällen aktiv werden.

Warum sind Sie direkt zum Rostocker OB? Im Gesetz ist geregelt, dass es für geschlossene psychiatrische Einrichtungen eine besondere Besuchskommission gibt. Und auch in der Stadtverwaltung ist gibt es Zuständige für die Klinikaufsicht.

Das sogenannte Psych-KG sieht als Fachaufsicht den Oberbürgermeister – oder die Landräte in den Landkreisen. Und außerdem: Die Besuchskommission hat ganz andere Aufgaben und nicht die Kompetenzen der Fachaufsichtsbehörde. Sie schaut sich die konkreten Abläufe an, geht Patientenbeschwerden nach. Hier ging es um Zwangsmaßnahmen. Fixierungen etwa oder Zwangsmedikation von Patienten in psychiatrischen Ausnahmezuständen. Aufgrund der Rechtslage ist dafür der Oberbürgermeister zuständig.

In MV fehlen aktuell 500 Ärzte, ohne ausländische Ärzte geht es nicht mehr. Die Krankenhaus-Gesellschaft wirft der Ärztekammer vor, bei der Zulassung ausländischer Ärzte zu langsam vorzugehen …

Auch wir sind mit der Situation unzufrieden. Die Ärztekammer hat in der Enquetekommission des Landtages vorgeschlagen, in den kommenden zwei Jahren die Zahl der Studienplätze für Medizin in Rostock und Greifswald um 25 Prozent zu erhöhen. Das wäre machbar. Aber leider gab es dafür keine Mehrheit, selbst Uni-Professoren haben dagegen gestimmt.

Wie schätzen Sie die Lage ein?

In den kommenden 10 bis 15 Jahren geht ein Drittel der Ärzte im stationären Bereich in den Ruhestand. Wir müssen jetzt handeln: Sechs Jahre Studium, sechs Jahre Facharztausbildung: Wir brauchen die Zeit. Unseren Bedarf primär mit Medizinern aus dem Ausland zu decken – das kann nicht die Lösung sein: Wir nehmen anderen, armen Ländern – und das hat nichts mit Rassismus zu tun – die Ärzte weg, die auch dort dringend gebraucht werden. Ich rede von Syrien, Aserbaidschan, Armenien.

Welche Lösungen sehen Sie noch?

Die Arbeitsbedingungen müssen sich ändern. Ärzte müssen so behandelt werden, wie es sich für den Beruf gebührt. An der Uni-Klinik in Rostock haben wir am Anfang der Pandemie Masken bekommen, auf denen stand deutlich „Nicht für medizinische Zwecke“. Und ich kenne eine junge Kollegin, die ein Mal im Monat eine Woche lang in der Schweiz arbeitet. Die verdient in einer Woche in der Schweiz mehr als in vier Wochen im gleichen Job in MV. Verstehen Sie mich nicht falsch: Auch in MV verdienen Ärzte gutes Geld. Das Problem ist das Umfeld, in dem wir arbeiten.

Sie meinen den rechtlichen Rahmen?

Ja, die unsäglichen Fallpauschalen zum Beispiel. Die haben dazu geführt, dass die Ärzte von den Krankenhaus-Leitungen genötigt werden, noch mehr Fälle zu erzeugen – noch mehr Operationen, noch mehr Herzkatether, noch mehr Hüften. Für jedes Krankenhaus ist das attraktiv, um Geld zu verdienen. Aber diese Fallpauschalen sind der Untergang der Medizin. Der ökonomische Druck schädigt die Medizin und damit die Patienten.

Haben Sie noch mehr Ideen?

Ja, wir sollten die Studienzulassung für Landeskinder erleichtern. Eine Art Bonus beim Numerus clausus für junge Menschen aus MV.

Und was ist mit ausländischen Medizinern?

Die Ärztekammer hat 2015 bereits ein Projekt zur Vorbereitung auf die Sprach- und Kenntnisprüfungen ausländischer Ärzte eingeführt. Wir sind bundesweit die einzige Kammer, die ausländische Kollegen auf diese Weise vorbereitet. Wir führen im Auftrag des Landes die Sprachprüfung durch und prüfen zusätzlich auch, ob die ausländischen Kollegen die nötigen fachlichen Kenntnisse haben. Das ist quasi eine Prüfung analog zum deutschen Staatsexamen. Da sind wir als Ärztekammer im Auftrag des Landes tätig. Das Land teilt uns mit, welchen Arzt wir prüfen sollen. Das entscheiden wir nicht selbst.

Zwischen Ihnen und der Uni-Klinik Rostock, der größten im Land, gilt das Verhältnis als zerrüttet. Wie wollen Sie das heilen?

Das stimmt so nicht. Es sind nur einzelne Mitglieder des Vorstandes, zu denen das Verhältnis gestört ist. Ich arbeite seit 1982 am Universitätsklinikum mit Schwestern, Assistenzärzten, Fachärzten, Oberärzten und Professoren zusammen. Mit einigen bin ich auch sehr gut befreundet.

Gegen andere Vorstandsmitglieder haben Sie aber Anzeige erstattet, das Ganze liegt jetzt bei Gericht.

Das ist ein laufendes Verfahren. Dazu werde ich mich nicht äußern.

Auch der Sozialausschuss des Landtages will sich mit den Diskussionen um Ihre Person befassen. Was werden Sie dort sagen?

Ich habe noch keine Einladung. Aber ich werden alle Fragen nach Recht und Gewissen beantworten.

Von Andreas Ebel und Andreas Meyer