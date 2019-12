Polizei-Großeinsatz am Montag: Das müssen Sie zur AfD-Demo in Rostock wissen

Rostock

Die AfD demonstriert Montagabend in Rostock. Mit der Forderung „Keine Moschee in Rostock“ protestiert der Kreisverband Rostock ab 18.30 Uhr am Bahnhofvorplatz. Die Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen ab 18 Uhr. Das Bündnis „ Rostock nazifrei“ hat insgesamt sechs Gegendemonstrationen entlang des AfD-Protestzugs angemeldet.

Was will die AfD ?

Die Partei protestiert gegen einen Moscheebau in Rostock. Die Islamische Gemeinde plant einen solchen Neubau. Zuletzt hatte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) dafür das Gebiet Groter Pohl in der Südstadt vorgeschlagen. Die AfD nimmt es für sich in Anspruch, die Rostocker, „deren Vorfahren diese Stadt seit vielen Generationen aufgebaut haben“ gegen „rot-grüne Weltverbesserungsfantasien“ zu verteidigen.

Im Februar startete der Kreisverband nach eigenen Angaben ein Bürgerbegehren gegen das Gebetshaus. Die nötigen 4000 Unterschriften zusammen zu bekommen, fällt den Rechtspopulisten aber offenbar schwer. Laut Stadtverwaltung liegt das Bürgerbegehren noch nicht vor, obwohl schon mehr als neun Monate vergangen sind. Die AfD verweist unter anderem auf Kontakten zu islamistischen Vereinigungen in Saudi Arabien, die der Rostocker Moscheeverein unterhalten soll, was dieser zurückweist. Solche Kontakte wurde bis 2015 in Berichten des Landesverfassungsschutzes erwähnt.

Was wollen die Gegner?

Sechs Gegendemonstrationen mit insgesamt 480 Teilnehmern hat das Bündnis Rostock nazifrei angemeldet, Motto: „Rassismus geht uns alle an“. Dem Bündnis gehören 20 Gruppen und Initiativen an, darunter die Parteien Grüne, SPD und Linke. „Lasst uns gemeinsam ein starkes, buntes und kreatives Zeichen gegen Rassismus setzen!“, heißt es in einem Aufruf.

Der Interreligiöse Arbeitskreis in der Marienkirche lädt um 17 Uhr zu einer Andacht ein. Thema ist die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit. Dem Arbeitskreis gehören Vertreter der Christlichen Kirchen, des Islam, des Judentums und der Bahai-Gemeinde na.

Wo wird demonstriert?

Der AfD-Demonstrationszug startet um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof. Es geht über die Goethestraße und Goetheplatz die Südring entlang bis zur Kreuzung Nobelstraße, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Um 21 Uhr soll die Demonstration zu Ende sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und wird die Straßen für den Protestzug zeitweise sperren. Es werden massive Verkehrsbehinderungen für den Bereich um den Rostock Hauptbahnhof und die Südstadt erwartet.

Wie oft demonstriert die AfD in Rostock ?

In diesem Jahr ist es die dritte Großdemonstration der blauen Partei in der Hansestadt. Angemeldet hat die Partei 500 Teilnehmer. Dass es so viele werden, ist eher unwahrscheinlich. im März und September mobilisierten die Rechtspopulisten lediglich 220 und 250 Teilnehmer, bei 450 und 1000 Gegendemonstranten. Im Vorjahr hatte die AfD insgesamt neun Demos auf die Beine gestellt, mit abnehmender Teilnehmerzahl. Im Dezember 2018 sah sich in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eins kleines Häufchen von 200 AfD-Sympathisanten mehr als 3000 Gegnern gegenüber.

