AfD verliert Fraktionsstatus in der Rostocker Bürgerschaft

Überraschende Personalie in der Politik der Hansestadt Rostock: Durch Austritt von Peter Massel aus der AfD-Fraktion der Bürgerschaft verliert diese ihren Fraktionsstatus. Massel schließt sich stattdessen der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler von Sybille Bachmann an. Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) und OB Claus Ruhe Madsen (parteilos) wurden am Freitag darüber informiert.

Mindestens vier Mitglieder für Fraktionsstatus

Die AfD-Fraktion bestand vor dem Abgang Massels aus vier Mitgliedern. So viele sind mindestens nötig, um den Fraktionsstatus zu erhalten. Dieser beinhaltet unter anderem einen Geschäftsführer sowie Büroräume und finanzielle Zuschüsse.

Ex-AfDler Hannemann wechselt auch zum Rostocker Bund

Neben Massel gibt es noch einen weiteren Zugang für Rostocker Bund/Freie Wähler: Auch Marc Hannemann schließt sich der Fraktion an. Er war für die AfD in die Bürgerschaft gewählt, dann aber ausgeschlossen worden, weil es Diskussionen über seine frühere angebliche NPD-Mitgliedschaft gab. Sybille Bachmann ist das egal: „Wir arbeiten ideologiefrei.“

