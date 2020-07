Rostock

Kurz nach zehn Uhr setzt die Boeing 737 der Fluggesellschaft Condor auf der Landebahn am Flughafen Rostock Laage auf. An Bord: 250 indonesische Crewmitglieder der Rostocker Reederei Aida. Es ist der zweite von drei Charterflügen, die an diesem Mittwoch am Flughafen landen. Insgesamt 750 Passagiere von den Philippinen und aus Indonesien werden erwartet.

Nach rund 18-stündiger Reise von Jakarta über Dubai nach Rostock haben die Indonesier ihr Ziel fast erreicht: Mit dem Bus geht es für die Männer und Frauen zur „Aidablu“ oder „Aidamar“ in den Rostocker Überseehafen beziehungsweise zur „Aidaperla“ nach Hamburg.

Mit dem Shuttlebus werden die Asiaten zum Terminal gefahren und von der Bundespolizei in Empfang genommen. „Die Einreise erfolgt in Rostock-Laage, die Ausreise findet direkt statt, sobald die Reisenden an Bord gehen“, erklärt Polizeihauptkommissar Udo Luchterhand. „Daher gibt es im europäischen Regelwerk die Möglichkeit eines zügigeren Einreiseverfahrens. Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards.“

Freude über Neustart

Erschöpft von der langen Reise, aber zufrieden verlassen die Crewmitglieder das Terminal und steigen in die Reisebusse. Drei Fahrzeuge stehen für die Abfahrt nach Hamburg bereit, weitere pendeln zwischen Überseehafen und dem Terminal. „Ich bin sehr müde vom Flug“, sagt ein Indonesier, während er in den Bus nach Hamburg steigt. „Ich bin seit sieben Jahren bei Aida und so eine Situation hatten wir noch nicht.“ Der 48-Jährige freut sich, wieder arbeiten zu können. „Wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Ich bin froh, wieder hier zu sein.“

Ähnlich geht es einem Kollegen. „Wir sind alle sehr aufgeregt, aber auch ein bisschen nervös. Ich bin gespannt, wie nun alles ablaufen wird und welche Regeln es gibt“, sagt der Mann, der im Spa des Unternehmens arbeitet. „Ich habe die Gäste vermisst. Es freut mich immer, wenn sie nach einer Anwendung lächeln.“ Nach der unerwarteten Zwangspause in der Heimat fiel es dem 29-Jährigen schwer, seine Frau und seinen Sohn wieder zu verlassen. „Das ist ja selbstverständlich“, sagt er. „Aber wir sind das ja schon gewohnt, ich mache das seit vielen Jahren.“

Botschafter: Von Deutschland lernen

Offiziell begrüßt werden die Indonesier vom Botschafter Arif Havas Oegroseno, der aus Berlin angereist ist. „Die Stimmung ist ausgelassen. Alle sind froh, wieder arbeiten zu können“, sagt er. „Natürlich wird es eine Umstellung sein. Die Situation ist anders als sonst.“ Oegroseno betont, wie wichtig die Branche für seine Landsleute ist. „Allein für deutsche Kreuzfahrtunternehmen arbeiten zwei- bis dreitausend Indonesier und dann kommen noch viele in den USA und anderen europäischen Ländern hinzu“, sagt er. „Der Neustart ist sehr wichtig für uns – viele sind abhängig davon.“

Vom Wiederhochfahren des Tourismus in Deutschland könne auch der südostasiatische Staat lernen. „Wir haben ja auch viele Inseln, die vom Tourismus leben“, sagt der Botschafter. „Für uns ist es lehrreich, zu sehen, wie die deutschen Behörden mit der aktuellen Situation umgehen.“

Corona-Test und Quarantäne

Alle anreisenden Crewmitglieder wie auch das Personal des Flughafens Rostock-Laage sind auf das Coronavirus getestet. „Das negative Testergebnis war der Zugang zum Terminal, als sie zu Hause losgeflogen sind“, sagt Aida-Personalchefin Kerstin Will. „In ihren Heimatländern wurden sie getestet und waren vier bis sieben Tage vor Abflug in Quarantäne.“ Am Kreuzfahrtschiff angekommen, wartet auf die Besatzung ein weiterer Test. „Bis zum Ergebnis morgen werden alle in Einzelkabinen untergebracht. Zudem gilt am Schiff Masken- und Handschuhpflicht.“

Start am 5. August Mit Passagieren an Bord starten die Schiffe der Reederei am 5. August in Hamburg (AIDAblu), am 12. August in Rostock (AIDAmar) und am 16. August in Kiel (AIDAblu) zu ihren Kurz-Kreuzfahrten ohne Landgang. Politik und Reedereien hatten sich auf einen dreiphasigen Plan für einen vorsichtigen Neustart geeinigt. In der ersten Phase sind Kreuzfahrten ohne Landgang und mit nicht mehr als 60-prozentiger Auslastung möglich. In den Aida-Schiffen werden einem Sprecher zufolge zwischen 500 und 800 Menschen arbeiten und die ersten Touren werden mit einer Auslastung von etwa 50 Prozent der Kapazitäten angeboten. Bis Ende August seien mehrere drei- bis viertägige Kurzreisen geplant.

Bis zum Kreuzfahrtauftakt im August durchlaufen die Crewmitglieder dann spezielle Trainings. „Alle müssen lernen, wie es nun in den verschiedenen Bereichen läuft“, sagt Will.

Drittes Flugzeug am Nachmittag

Nach den beiden Flügen aus Jakarta erwartet das Flughafenpersonal um 13 Uhr eine Maschine aus der philippinischen Hauptstadt Manila. „Die Mitarbeiter des Flughafens freuen sich, auch in diesem Jahr das Kreuzfahrtgeschäft unterstützen zu können“, sagt Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. „Wir haben eine mehrjährige Expertise in der reibungslosen Abfertigung von Kreuzfahrtpassagieren für den Hafen in Rostock Warnemünde mit verschiedenen Reedereien und stellen diese gern auch Aida Cruises zur Verfügung.“

