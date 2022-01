Im Februar stellt Aida Cruises die neue „Aidacosma“ in Dienst. Das war es dann aber erst mal mit neuen Schiffen: Ein dritter Neubau geht in die USA, die „Aidamira“ wurde verkauft. Das Ende des rasanten Wachstums? Wie Experten die Lage einschätzen, was Aida sagt und was das für Kunden bedeutet.