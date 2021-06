Rostock

Lisa Schumski bringt Urlauber ins Paradies: Ob Karibikstrand, Ostseehafen, Orient oder US-Metropole – es gibt kaum ein Reiseziel, für das die Rostockerin nicht die passende Route bieten könnte. Sie arbeitet dort, wo „das Lächeln zu Hause ist“: Die 31-Jährige ist Reservierungsleiterin im Kundencenter der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises. Ihre Aufgabe: die Wünsche von Weltentdeckern wahr werden lassen. „Ein toller Job.“

Seit 2012 ist Lisa Schumski Teil der Aida-Familie. Zunächst arbeitete die Rostockerin an Bord, nun ist ihr Arbeitsplatz das „Aidahome“ an der Warnow. „Das war schon eine Umstellung. Schließlich kann ich nicht mit Mimik und Gestik arbeiten.“ Statt wie zuvor mit Passagieren von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, tauscht sie sich nun via Telefon mit ihnen aus oder beantwortet deren Fragen per E-Mail.

Adia-Kundencenter ist rund um die Uhr besetzt

Mehr als 400 Mitarbeiter verteilt auf vier Decks greifen im „Aidahome“ zum Hörer: Rund um die Uhr gleicht das Kundencenter einem Bienenstock. Normalerweise. Denn wo sonst dutzende Stimmen zu hören sind, ist es in Zeiten der Corona-Pandemie nahezu mucksmäuschenstill. Viele Schreibtische sind verwaist. Die meisten Mitarbeiter sind im Homeoffice. Für viele war das keine große Umstellung. „Wir bieten schon seit 2015 Homeoffice an“, sagt Kundencenterchefin Anja Mütze.

Ob sie im „Aidahome“ oder zu Hause sitzen – der direkte Draht zu den Reiseberatern ist rund um die Uhr geschaltet. Denn gerade bei Kreuzfahrtneulingen ist der Redebedarf groß. Aber auch Aida-Vielfahrer schätzen den persönlichen Austausch. „Für sie ist schon die Reisebuchung ein Erlebnis. Wir haben Kunden, die sich danach ein Sektchen aufmachen und auf ihre Kreuzfahrt anstoßen“, sagt Lisa Schumski.

Last-Minute-Schnäppchen, neue Ausflugsangebote, kulinarische und unterhaltsame Leckerbissen an Bord – Lisa Schumski und ihre Kollegen kümmern sich um alle Gästeanfragen rund um die Kreuzfahrt. Dabei bekommen sie auch allerhand Lustiges zu hören. Zum Beispiel, was das denn bitte für eine Hafenstadt auf ihrer Reiseroute sei, „Setaasch“? Der sei nämlich auf keiner Karte zu finden. Kein Wunder, denn was die (ziemlich vielen) Fragesteller meinen, ist das Wort „Seetage“ – also die Tage auf See – nur eben französisch ausgesprochen, weil sie bei dem Wort einen Ort in Frankreich vermuten. „Der Klassiker“, sagt Lisa Schumski und lacht.

Ein Ponyhof an Bord der Aida?

Andere glauben offenbar, dass es an Bord einen Ponyhof gibt. „Wir wurden schon öfter gefragt, ob man die Pferde, mit denen die Gäste an Land ausgeritten sind, unterwegs auf dem Schiff streicheln und füttern darf“, berichtet sie.

Was sich auf den unteren Decks abspielt, wirft weitere Fragen auf. Viele Passagiere seien überrascht, dass die Crew auch auf dem Schiff übernachtet, verrät Lisa Schumski. Manche sein überzeugt, dass die Besatzung nachts per Helikopter ausgeflogen wird. „Unsere Gäste haben manchmal schon verrückte Ideen“, sagt sie und lacht.

Fanpost für die Reiseberater

Doch ob absurd oder berechtigt – keine Frage, die die Reservierungsleiterin und ihre Kollegen nicht geduldig beantworten. Manchmal verschlägt es ihnen fast die Sprache, nämlich dann, wenn sie Fanpost bekommen. „Uns erreichen jede Woche Postkarten von Gästen, die sich für ihre Reise bedanken möchten“, freut sich Lisa Schumski.

Der Hauptteil ihrer Arbeit befasst sich mit der Reisevorbereitung. Doch auch, wenn die Passagiere längst zurück in der Heimat sind, bleibt sie deren Ansprechpartnerin. Zum Beispiel, wenn der Gast die Lesebrille oder den Lieblingsteddy auf dem Schiff vergessen hat. „Das sind oft Dinge, an denen hängen Emotionen. Wir kümmern uns darum, dass der Besitzer sie zurückbekommt.“

Die Reiseberater erleben in ihrem Job nicht nur Glückmomente, sondern auch Schicksalsschläge mit. Etwa wenn ein Kunde die langersehnte Reise stornieren muss, weil er sie wegen Krankheit oder eines Todesfalls in der Familie nicht antreten kann. „Das geht dann uns schon nahe. Nach so einem Gespräch musst du erst mal tief durchatmen“, sagt Lisa Schumski. Dann gönne sie sich einen Kaffee auf der „Aidahome“-Dachterrasse, konzentriere sich auf Positives und schöpfe so neue Kraft.

Familienreisen und Mädelstour

Kleine Auszeiten sind gut, Urlaub ist besser, vor allem auf See: Kaum ein Reiseberater, der nicht gern auf Kreuzfahrt geht. Sobald es neue Aida-Routen gibt, sind die Kollegen selbst ihre besten Kunden. „Dann sitzen wir alle mit den Katalogen da und markieren, was wir alles erleben möchten“, verrät Lisa Schumski und lacht. Auch sie sticht liebend gern in See, oft in Begleitung ihrer Familie. „Einmal im Jahr ist aber auch eine Mädelstour gesetzt.“

Die nächste Kreuzfahrt ist bereits gebucht und die wird ganz romantisch. Im September wird ein Schiff der Kussmundflotte für Lisa Schumski zum „Love Boat“, mit dem sie ihrem persönlichen Happy End entgegen schippert: Die Rostockerin wird ihre Flitterwochen an Bord der „Aidablu“ verbringen und Griechenland entdecken.

Ob Mittelmeer oder Pazifik, Ostsee oder Südsee: Nach monatelangem Corona-Lockdown sei es beinahe egal, auf welchem Meer das Kreuzfahrtschiff durchs Wasser gleitet, sagt Lisa Schimski. „Einfach wieder aufs Schiff gehen und Urlaub an Bord erleben zu können – das ist das Schönste.“

