Anja Krüger (40) hat die ganze Welt im Blick: Auf einer Wand aus Monitoren verfolgt sie, was in der Karibik los ist, wie es in Asien aussieht und was auf den Mittelmeerinseln passiert. Anja Krüger arbeitet im Operations Control Center (OCC) der Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida. Ihr Job: Traumurlaube retten.

Die Flotte, die sie an ihrem Arbeitsplatz im „Aidahome“ nonstop im Auge hat, ist nicht die der Kussmund-Reederei, sondern die internationaler Fluggesellschaften. Sobald der Flieger einer Airline Verspätung hat, klingelt bei Anja Krüger das Telefon. Am anderen Ende: Aida-Passagiere, die sich sorgen, dass ihre Kreuzfahrt ins Wasser fällt, weil sie nicht rechtzeitig an Bord kommen können. Dann setzt Anja Krüger alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen.

„In dem Job muss man stressresistent sein“, sagt die junge Frau und lacht. Wenn Kreuzfahrer die Krise kriegen, behält sie einen kühlen Kopf. Besonders, wenn’s am Wochenende heiß her geht – dann ist Gästewechsel auf den Aida-Schiffen. Zehntausende Urlauber wollen zurück in die Heimat, genauso viele rechtzeitig zum Hafen und an Bord kommen. Gleiches gilt für die Crew. Beim Transfer aller An- und Abreisenden ist perfektes Timing gefragt. Hapert’s in der Logistikkette, müssen Anja Krüger und ihre Kollegen sofort handeln. Flüge umbuchen, den Reiseanschluss sicherstellen, notfalls ein Hotel für ungeplante Zwischenstopps buchen.

„Es ist der spannendste Job, den man bei Aida haben kann. Bei uns ist immer was los“, sagt Marco Meuris. Der 44-Jährige leitet das OCC. Aktuell ist es ungewohnt ruhig im Krisencenter. Unter der Woche klingeln die Telefone seltener als am Wochenende. Hinzu kommt, dass die Reederei nach monatelangem Corona-Lockdown erst drei ihrer 14 Kussmund-Schiffe wieder in Fahrt gebracht hat. Vier weitere Kreuzliner warten aber nur darauf, demnächst die Leinen loszumachen.

Für den Neustart würde Marco Meuris gern Verstärkung anheuern. Das OCC ist rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr besetzt. Derzeit teilen sich sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die drei Schichten. „Es wäre schön, wenn wir mehr Leute werden“, sagt Meuris. Was muss man mitbringen, neben einem guten Nervenkostüm? „Man muss schnell die richtigen Entscheidungen treffen können – manchmal auch aus dem Bauch heraus – und Spaß und Lust auf einen vielseitigen Job haben.“

Meuris koordiniert das Team und ist mit aller Welt vernetzt. Wenn ein Charterflug nicht wie geplant abhebt, hat er sofort die Kapitäne und die Entscheider der Airline an der Strippe, um eine Lösung im Sinne der betroffenen Aida-Urlauber zu finden. „Wir sind Meister der Improvisation und tun alles, damit unsere Gäste rechtzeitig aufs Schiff kommen.“ Das ist auch nötig: Denn ist die Luke erst mal dicht, kann der Kreuzliner nicht mal eben schnell wieder die Gangway runterlassen. Gesetzliche Vorschriften sprechen dagegen.

Himmel, Ozeane und Landwege im Blick

Neben Schiffs- und Flugverkehr hat das OCC-Team auch Straßen und Gleise im Blick: Wenn sich durch einen Stau auf der Autobahn die Anreise zum Abfahrthafen verlängert, Wetterkapriolen den Bahnverkehr lahmlegen oder Passagiere aus ähnlichen Gründen früher oder später zu Hause losfahren müssen, informiert das OCC betroffene Gäste und Crewmitglieder per Mail, Anruf oder SMS. Wenn beim Check-in am Flughafen der Name nicht auf der Passagierliste steht, wird das OCC aktiv. Wenn Passagiere ihre Reise vorzeitig abbrechen möchten, weil beispielsweise die daheim gebliebene Tochter ein Kind zur Welt bringt, leiten die Aida-Kümmerer vom Dienst auch das in die Wege.

Wie schnell man oder frau schon bei der Anreise in der Klemme sitzen kann, musste eine 79-Jährige in New York erleben. „Sie blieb in einem Fahrstuhl am Hafen stecken“, erzählt Meuris. Zum Glück hatte besagte Dame ein Handy und ihre Aida-Bordkarte dabei. Die Hotline auf der Rückseite rettete sie buchstäblich aus der Zwickmühle. Es ist die (Notfall)-Nummer gegen Kummer, der heiße Draht zu den Kümmerern im Rostocker „Aidahome“. Ein Anruf genügte: Das OCC-Team informierte die Aida-Crew in New York und die wiederum schickte einen Mitarbeiter von Bord, um die Frau aus dem Fahrstuhl zu befreien.

Mit kühlem Kopf durch jede Krise

Erleichterung, Dankbarkeit, aber auch Aufregung, Ärger und Frust – in ihrem Job bekommt Anja Krüger das Wechselbad der Gefühle mit, das Aida-Passagiere bei Pannen durchleben. Wer die Hotline zum OCC wählt, ist zunächst meist nicht happy. „Manchmal wird’s schon emotional. Aber das darf man nicht persönlich nehmen. Das lernt man mit der Zeit“, sagt sie. Nach rund zehn Jahren bei Aida sei sie da ganz entspannt.

Einer, der hier oft anklingelt, ist übrigens der Chef. „Immer, wenn ich Urlaub mache, geht bei der Anreise was schief“, verrät Marco Meuris und lacht. „Die Kollegen haben schon immer Angst, wenn ich fliege“, scherzt er. Das Reisen will er trotzdem nicht lassen. Denn auch wenn etwas außerplanmäßig passiert, kann er beruhigt sein: Die Kollegen im OCC werden’s schon richten.

