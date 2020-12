Rostock

Aida-Reisende sind verunsichert: Am Mittwoch hat der Präsident der kanarischen Regierung strengere Maßnahmen für Teneriffa vom 19. Dezember bis 1. Januar 2021 im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus verkündet. Weil sich die Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 30 Tagen mehr als verdoppelt haben, sollen ab dem kommenden Wochenende touristische Einreisen komplett verboten werden, hieß es in den Medien. Was aber heißt das für die Kreuzfahrten von Aida?

Seit dem 5. Dezember ist die AIDAperla wieder rund um die Kanaren unterwegs. Es war die erste Reise der Saison nachdem aufgrund der Corona-Pandemie alle anderen Fahrten abgesagt werden mussten. Als zweites Schiff der Aida-Flotte soll AIDAmar ab dem 20. Dezember zu ihren Festtagsreisen zwischen Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura und Lanzarote aufbrechen. Fünf Termine sind insgesamt im Dezember von Aida geplant. Eines der Highlights der Tour: Teneriffa, auf der die Rostocker Reederei sogar zwei Tage Aufenthalt im Reiseplan stehen hat, um die facettenreiche Natur der Insel zu entdecken.

Anzeige

Aida bleibt steuert Teneriffa weiter an

Muss nun also erneut auf die Kreuzfahrt verzichtet werden? Bei Aida in Rostock ist man da entspannt. Ein Sprecher verweist lediglich auf ein Dokument, in dem geschrieben steht, dass sich an den Ein- und Ausreiseregeln zu touristischen Zwecken von und nach Teneriffa auch ab dem 19. Dezember nichts ändern wird.

Lesen Sie auch:

Auch von den Kanaren werden die Unklarheiten rund um die ersten Meldungen beseitigt. Die kanarische Regierung stellt klar, dass nationale und ausländische Touristen, die in einer geregelten touristischen Unterkunft übernachten, in denen ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss, vom Einreisestopp nicht betroffen sind. Demnach würde sich für Touristen also vorerst nichts ändern. Ab dem 19. Dezember gibt es allerdings auf Teneriffa unter anderem Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 6 Uhr, was indirekt auch die Touristen betreffen wird.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aida betont auf ihrer Website auch, dass dem Unternehmen sicheres Reisen wichtig ist. So gehören zu den Kanaren-Kreuzfahrten ein kostenfreier Covid-19-Test vor der Reise, eine gesicherten An- und Abreise, medizinische Betreuung und Testkapazitäten an Bord der Aida-Schiffe, Abstandsregelungen und erhöhte Desinfektionsmaßnahmen sowie geführte Landausflüge.

Reisewarnung für die Kanaren könnte drohen

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Wegen der hohen Corona-Zahlen könnte erneut auch eine Reisewarnung der deutschen Bundesregierung für die Kanarischen Inseln drohen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wesentlich höher ist. Die kritische Marke von 50 gemeldeten Fällen innerhalb von sieben Tagen auf 100 000 Einwohner wurde erstmals am 9. Dezember überschritten. Aktuell liegt der Wert bei durchschnittlich 61,9. Sollte die Reisewarnung kommen, müssten Urlaubsrückkehrer anschließend in Quarantäne.

Neben Teneriffa ist die Inzidenz auch auf La Gomera mit 88,36 sehr hoch. Die übrigen Inseln liegen deutlich unter dem kritischen 50er-Wert: Fuerteventura hat eine Inzidenz von 9, Lanzarote von 16, Gran Canaria von 23, La Palma von 36 und El Hierro von 0 (Stand: 15. Dezember).

Von Ann-Christin Schneider