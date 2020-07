Kreuzfahrten nach Corona: Nach Monaten des Stillstands hat die Rostocker Reederei Aida am Sonnabend zwei ihrer Schiffe in den Überseehafen der Stadt geschickt. Obwohl die Schiffe nur an den Menschen auf der Mole vorbeigefahren sind, war die Freude riesig. Im August geht’s wieder los, zunächst auf kleine große Fahrt. Was Aida bis dahin noch alles zu tun hat, lesen Sie hier.