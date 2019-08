Dutzende Kilo Marihuana, Kokain und Ecstasy: Die Polizei hat am Mittwoch in Laage (Landkreis Rostock) Drogen im Wert von rund 700.000 Euro sichergestellt. Ein 36-jähriger wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe.