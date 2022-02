Rostock

Die USA haben ihre Bürger aufgefordert, Russland zu verlassen – und vorerst auch nicht in das Land zu reisen. Genau das hat nun auch Folgen für Rostock: Experten rechnen damit, dass der Krieg gegen die Ukraine Deutschlands größten Kreuzfahrt-Hafen an der Ostsee auch 2022 das Geschäft vermiesen könnte.

Denn der Branchenprimus Aida Cruises hat bereits angekündigt, einen Bogen um russische Häfen machen zu wollen. St. Petersburg, das beliebteste Ziel auf Ostsee-Kreuzfahrten, wird vorerst nicht angefahren. „Mit großer Sorge betrachten wir die dramatischen Ereignisse und hoffen auf eine baldige friedliche Lösung“, sagte Aida-Vize-Präsident Hansjörg Kunze der OZ. „In den nächsten Tagen werden wir den Reiseverlauf unserer Kreuzfahrtschiffe in der Sommersaison 2022 im Ostseeraum anpassen und unsere Gäste so bald wie möglich über die Änderungen informieren.“ Auch TUI Cruises – Deutschland Nummer zwei – kündigte an, St. Petersburger nicht mehr anzulaufen.

So geht es für Aida-Kunden weiter

„Die Sicherheit und das Wohlergehen der Gäste und der Besatzung haben höchste Priorität“, begründet Aida den Verzicht auf Anläufe in Russland. Die Kreuzfahrten sollen – Stand jetzt – stattfinden: „Alle Kreuzfahrtmarken der Carnival Corporation werden ihre Reiserouten in den kommenden Tagen anpassen, sobald alternative Häfen bestätigt werden können“, sagt Kunze.

Und weiter: „Unsere Anteilnahme und unsere Gedanken sind bei allen Menschen in der betroffenen Region, insbesondere bei den Familien und Freunden unserer Kollegen.“

Rostocker Hafen in Sorge

Nach zwei „Katastrophen-Jahren“ im Kreuzfahrt-Geschäft fürchtet auch der Rostocker Hafen um das gerade wieder angelaufene Kreuzfahrt-Geschäft. Insider gehen davon aus, dass die Reedereien und auch die Kunden die Ostsee meiden könnten und stattdessen auf Touren in die Fjorde Norwegens ausweichen werden. Diese Törns starten dann aber geografisch bedingt eher ab Kiel oder Hamburg.

Offiziell sagt der Hafen-Betreiber Rostock Port bisher nur: „Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Situation können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen zum Sommer-Geschäft treffen. Wir beobachten die Lage aber genau und stehen im Austausch mit Reedereien, Schiffsmaklern und anderen Ostseekreuzfahrthäfen.“

2020 und 2021 hatte die Corona-Pandemie den Kreuzfahrt-Hafen massiv ausgebremst: 2020 gab es gerade mal einen Anlauf, 2021 nicht mal 50. In Hochzeiten vor dem Ausbruch des Virus zählten Rostock und Warnemünde mehr als 200 Anläufe.

Von Andreas Meyer