Aida feiert 25. Geburtstag: Die ganze Jubiläumsshow als Video zum Ansehen

Rostock

Eine Feier mit Freunden – so stellte sich die Rostocker Reederei Aida ihren 25. Geburtstag vor. Am Donnerstagabend fand anlässlich des Jubiläums eine große Show statt, an der jeder via Livestream online teilnehmen konnte.

Durch den Abend führten dabei Moderator Matthias Killing, der unter anderem durch das Sat.1-Frühstücksfernsehen bekannt ist und vor 23 Jahren Animateur auf der „Aidacara“ war, und das gebürtige Rostocker Model und zweifache Aida-Taufpatin Franziska Knuppe. Aida hatte im Vorfeld einen Abend mit vielen emotionalen Momenten, tollen Gästen und Überraschungen versprochen. Auch das eine oder andere Geheimnis sollte gelüftet werden – unter anderem wer Taufpatin und Taufkapitän der „Aidacosma“ werden soll.

Verfolgen Sie die Show hier noch mal im Video:

Nicht vergessen: Noch bis Freitagnachmittag (12 Uhr) läuft das erste von 25 OZ-Gewinnspielen mit Aida-Traumreisen als Hauptpreisen. Aktuell haben Sie die Chance auf eine dreitägige Fahrt auf der „Aidasol“ im Juli im Wert von rund 1500 Euro. Dafür müssen Sie nur eine Frage beantworten. Viel Glück!

Von OZ