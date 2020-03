Rostock

Rostock wird immer internationaler: Große Unternehmen wie Aida Cruises, Liebherr, die Neptun- und die MV Werften, aber auch die Universität, Institute und Technologie-Firmen wie Centogene locken immer mehr Fachkräfte und Experten aus dem Ausland an die Warnow.

Damit das Spitzenpersonal aber auch kommt, müssen auch die Rahmenbedingungen für die Familien stimmen. Schon vor zwei Jahren forderte deshalb Aida-Präsident Felix Eichhorn eine internationale Schule für die Hansestadt. Doch auf die wird Rostock noch länger warten müssen.

Internationaler Zeig an öffentlicher Schule

„Wir haben bereits vor Monaten den Bedarf für eine internationale Schule ermitteln lassen“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Für eine komplett neue, eigenständige Schule gäbe es bisher nicht genügend fremdsprachige Kinder in der Hansestadt. „Wir denken deshalb darüber nach, einen internationalen Zweig an einer bestehenden, öffentlichen Schule einzurichten.“

Doch auch das ist nicht ganz einfach: denn das Schulgesetz des Landes sehe bisher keine fremdsprachigen Schulen vor. „Wir haben keine Regelung für so genannte Konsulatsschulen.“ Gespräche darüber habe er, so Bockhahn, bereits geführt. „Wir haben Pläne für eine internationale Schule in der Schublade, die sind aber noch nicht reif.“

