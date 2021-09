Schlechte Nachrichten vor allem für Familien mit kleinen Kindern: Die Rostocker Reederei Aida Cruises führt für viele Reisen die 2G-Regelung ein. Auf vielen Touren dürfen nur noch Geimpfte und Genesene an Bord, Kinder müssen also an Land bleiben. Welche Routen betroffen sind, wie die Hotels in MV zu 2G stehen und was Arosa Flusskreuzfahrten plant.