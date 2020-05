Aida in Not: Reederei schickt bis zu 1500 Mitarbeiter bis Jahresende in Kurzarbeit

Rostock

Das größte Unternehmen des Landes gerät mehr und mehr in (See-)Not: Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises verhandelt nach OZ-Informationen mit Banken und der Bundesregierung über Finanzhilfen in Millionen-Höhe. „Es geht darum, ob Aida auch unter den Rettungsschirm des Bundes darf“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Und: Aida schickt nun doch einen Großteil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit. Darüber hat das Unternehmen nach Angaben von Vize-Präsident Hansjörg Kunze am Dienstag die Belegschaft informiert. „Es geht jetzt darum, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten“, so Kunze.

Anzeige

Seit zwei Monaten kein Geschäft

Aida hatte sich in der Corona-Krise bisher wortkarg gegeben. Doch bereits am 13. März musste Deutschlands größtes Kreuzfahrt-Unternehmen seine Geschäfte größtenteils einstellen. Alle 14 Schiffe der Kussmund-Flotte liegen seitdem in den Häfen fest, an Bord befindet sich nur noch eine Notbesatzung. „Seit nunmehr zwei Monaten haben wir praktisch keine Umsätze mehr“, sagt Kunze.

Weitere OZ+ Artikel

Zum möglichen Schaden äußert er sich nicht. Aber: Aida hatte zuletzt um die zwei Milliarden Euro Umsatz pro Jahr gemacht. Allein der Verlust aus den vergangenen beiden Monaten dürfte somit locker bei 300 Millionen Euro liegen. Tendenz: steigend – mit jedem Tag. „Wir sind gezwungen, unsere Kosten jetzt deutlich zu reduzieren“, sagt Kunze.

Mit dem Betriebsrat sei vereinbart worden, zunächst bis Jahresende einen Großteil der 1500 Mitarbeiter an Land in Rostock und Hamburg in Kurzarbeit zu schicken. „Betriebsbedingte Kündigungen schließen wir bis dahin aber aus“, so Kunze. Die Kurzarbeit gelte für nahezu alle Bereiche. Seit Dienstag würden Einzelgespräche mit den Betroffenen geführt.

Die Crews an Bord – größtenteils Mitarbeiter aus Asien – werden schon seit Wochen nach Hause geflogen. Die meisten dieser Beschäftigten haben Zeitverträge, die vorerst nicht verlängert werden.

Bund soll Aida retten

Die Lage der Reederei sei besorgniserregend, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe. „Als Land können wir leider nur vermitteln.“ Die Reederei sei aber bereits in Verhandlungen mit Banken und der Regierung in Berlin: „Aida soll unter den Rettungsschirm der Bundesregierung. Es geht darum, die finanziellen Mittel bereitzustellen, um die Reederei über Wasser zu halten“, so Glawe. Der Bund hatte bereits den Touristikkonzern Tui und auch die Lufthansa jeweils mit Milliarden unterstützt.

Während Hotels und andere Bereiche der Tourismusbranche wieder öffnen dürfen, gibt es für die Kreuzfahrt-Branche noch keine Perspektive. Bis September seien in Rostock bereits Anläufe storniert worden, heißt es bei dem größten Kreuzfahrthafen Deutschlands.

Wann Aida und Co. wieder Geld verdienen und mit Kreuzfahrt starten dürften, kann auch das Land nicht sagen: „Es nützt nicht viel, wenn in Mecklenburg-Vorpommern mögliche Lockerungen für Kreuzfahrtreisen allein erfolgen würden. Wichtig wäre, dass auch andere Häfen zugänglich wären, um überhaupt das Reisen zu ermöglichen. Hier hängt die Entscheidung sicherlich vom weiteren Verlauf der Pandemie in den anderen Ländern ab“, so Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Reederei arbeitet an Konzepten

Während der Aida-Mutterkonzern Carnival in den USA ab dem 1. August zunächst mit acht Schiffen wieder den Betrieb aufnehmen will, hat Aida noch keinen konkreten Zeitplan. Das jedenfalls sagt Reederei-Vize Kunze. „Wir arbeiten an Plänen – sowohl was den Zeitpunkt des Neustarts angeht als auch an neuen Produkten.“ Zu Gerüchten, dass Aida zunächst nur jede zweite Kabine an Bord seiner Schiffe belegen will, äußert sich Kunze nicht.

Die Nachricht von der Kurzarbeit bei Aida – auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen beunruhigt sie sehr: „Aida ist nicht nur das größte Unternehmen im Land, es ist das Flaggschiff der Wirtschaft in MV.“ Ja, die Probleme seien absehbar gewesen – aber: „Bund und Land müssen Aida jetzt helfen. Auch für Rostock ist die Reederei definitiv system-relevant. Die Regierungen dürfen diese riesige Branche nicht fallen lassen.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer