Rostock

Knapp eineinhalb Wochen nach den ersten Corona-Fällen an Bord der Aida-Schiffe im Rostocker Hafen melden die Behörden nun erneut einen Fall: Am Mittwoch wurde ein weiteres Crew-Mitglied positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Das bestätigten die Rostocker Gesundheitsbehörden der OZ. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Fälle an Bord von „Aidamar“ und „Aidablu“ damit auf 13. Dass auch nach zehn Tagen noch neue Fälle entdeckt werden, sei aber kein Grund zu Beunruhigung, heißt es aus dem Rostocker Rathaus.

Schiffe liegen im Seehafen

Die beiden Kreuzfahrtschiffe vor Ende Juli nach Rostock zurückgekehrt, bereiten sich in der Hansestadt auf den Neustart mit Ostsee-Törns ohne Landgang vor. Die ersten Fahrten ab Warnemünde sollten eigentlich kommende Woche starten, musste aber erneut verschoben werden. Der Reederei Aida Cruises fehlt nach wie vor die Freigabe aus ihrem „Flaggenstaat“ Italien.

Anzeige

Crew aus Asien mit Sondermaschinen eingeflogen

Vor zwei Wochen hatten die Reederei für den Neustart bereits 750 Crew-Mitglieder aus Südostasien eingeflogen. Die Mitarbeiter sind vor dem Abflug mit Sondermaschinen nach Rostock-Laage in der Heimat getestet worden. Dennoch waren zunächst bei zehn, später dann bei insgesamt zwölf Mitarbeitern von den Philipinen erneute Tests in Rostock positiv.

Weitere OZ+ Artikel

Nun - mehr als eine Woche später - gibt es einen 13. Fall: „Wir sehen das ganz ruhig: Die Crew lebt in Einzelkabinen, Verdachts- und Kontaktfälle sind isoliert. Das war auch in dem neuen Fall so“, sagt Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Das Hygienekonzept der Reederei funktioniere.

Norwegen verbietet Landgänge in den nächsten 14 Tagen

Unterdessen hat Norwegen nach den Corona-Fällen auf Schiffen der Reederei Hurtigruten bekannt gegeben, dass in den kommenden 14 Tagen Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 100 Passagieren an Bord in Norwegen keinen Landgang mehr bekommen.

Von Andreas Meyer