Rostock

Fällt der Herbst- und Winterurlaub für Ungeimpfte aus? Immer mehr Hotels und Veranstalter führen für Urlaubstrips die 2G-Regel ein, erlauben das Reisen nur noch Geimpften und Genesenen – auch Aida Cruises, Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei. „Auf den Reisen in die Karibik, in den Orient und nach Norwegen ist darüber hinaus für alle Gäste jeden Alters ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung für die Mitreise“, bestätigte jetzt Hansjörg Kunze, Vizepräsident bei Aida, der OZ.

Leidtragende sind vor allem Familien mit kleinen Kindern unter zwölf Jahren, die sich noch nicht impfen lassen können. Und selbst der Urlaub daheim könnte für Ungeimpfte in MV schon bald unmöglich werden: „Noch geben die Vorgaben des Landes 2G nicht her. Aber das wird perspektivisch so kommen“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Er warnt jedoch davor, Familien mit Kindern außen vor zu lassen. „Für die Jüngsten brauchen wir Sonderregeln.“

Umfrage: Ist es gerechtfertigt, dass Aida für Reisen künftig auf 2-G-Regel setzt?

Aida muss Regeln anpassen

Deutschlands Kreuzfahrtprimus Aida hatte bisher auf ein strenges Testkonzept bei seinen Reisen gesetzt – und auf Maskenpflicht unter Deck. Bei der Maskenpflicht und den Tests vor Abreise bleibt es. Aber für mehrere Ziele reicht das nicht mehr: „Die Regeln machen die Destinationen, die Zielländer“, sagt Aida-Vize Kunze. Nach Norwegen würden nun auch die Karibikstaaten sowie die Emirate eine Impfpflicht für Urlauber einführen. Ausnahmen für die Jüngsten seien leider nicht möglich gewesen. „Uns war aber wichtig, schon jetzt Klarheit und Transparenz für unsere Kunden zu schaffen.“

Auch auf den Touren innerhalb Europas – im Mittelmeer, ab Hamburg oder rund um die Kanarischen Inseln – sei die Impfung für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren künftig Pflicht. Auf diesen Kreuzfahrten gibt es allerdings Ausnahmen für die Jüngsten: Jungen und Mädchen unter 12 Jahren müssen lediglich einen negativen Corona-Test nachweisen.

Arosa bleibt vorerst bei 3G

Die zweite große Urlaubsreederei aus Rostock, Arosa Flusskreuzfahrten, plant hingegen vorerst ohne 2G: „Wir sind mit 3G bisher sehr gut gefahren und hoffen, dieses Modell bis zum Saisonende im Januar beibehalten zu können“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Reederei, Jörg Eichler. Jeder Gast ab sechs Jahren müsse sich vor der Anreise testen und werden zudem vor dem An-Bord-Gehen nochmals getestet. In einigen Ländern müsse zudem alle 48 Stunden ein Schnelltest gemacht werden.

„Wir machen zudem nicht in Städten fest, in denen die Inzidenz über 50 liegt“, so Eichler. Das habe bisher sehr gut und sicher funktioniert. „Dafür erlauben wir auch Landgänge auf eigene Faust.“ 2G sei für Arosa bisher nicht sinnvoll: „90 Prozent unserer Gäste sind vollständig geimpft.“ Sollten die Behörden aber 2G vorschreiben, werde Arosa aber nachziehen müssen.

Hotels wollen offen für alle bleiben

Die großen Hotelketten im Land stemmen sich allerdings gegen 2G: „Natürlich wollen wir alle eine höhere Impfquote erreichen. Aber Menschen auszuschließen, vor allem Familien mit Kindern – das wollen wir nicht“, sagt Alexander Winter, Chef der Arcona-Gruppe. Sie betreibt unter anderem Hotels in Sellin, Göhren und Heringsdorf. Winter hält weiterhin ein „gutes Testregime“ für ausreichend. Michaela Störr, Sprecherin der DRS-Hotelholding (u. a. Hotel Neptun, A-Ja-Resorts), sagt ebenfalls: „Wir beobachten die rechtliche Lage in allen Bundesländern sehr genau, würden aber gerne so lange wie möglich an 3G festhalten.“

Von Andreas Meyer