„Aidacosma“ vor erster Reise: Womit das neue Flaggschiff der Rostocker Reederei punktet

Hamburg/Rostock

„Mein Schatz, ich freue mich so, dass du das erleben darfst“, sagt eine Männerstimme ganz bewegt. Auf Deck 16 der „Aidacosma“ – dem Oceandeck mit Pool am Heck, dass bis Deck 19 hinaufreicht – steht eine junge Frau und telefoniert über Facetime mit ihrem Freund. Per Videoschalte wohnt er einem historischen Moment bei.

Gerade hat das Typhon die Stadt aufgerüttelt, nun spielt zum allerersten Mal das berühmte „Sail Away“ von Enya, während das neueste und größte Schiff der Aida Cruises-Flotte zu seiner Überführung nach Hamburg ausläuft.

Mit der „Aidacosma“ steigt die Zuversicht für Rostocker Reederei

Vielleicht drei Dutzend weitere Crewmitglieder sind gekommen. Einige winken im Takt den Menschen zu, die sich weit unten an der Kaikante versammelt haben. Der Sonnenuntergang färbt den Himmel über Kiel dramatisch ein. Kalt lässt dieser Moment niemanden. Wohl auch nicht das Aida-Management, das mit auf die Tour geht. Große Hoffnungen verbindet das Unternehmen mit dieser Reise – und, wenn alles gut geht, kann sie in vielerlei Hinsicht einen Wendepunkt markieren.

„Das Schiff kommt gerade rechtzeitig“, sagt etwa Hansjörg Kunze, Vizepräsident und zuständig für die Kommunikation. „Wir fahren jetzt in eine Welle, in der die Pandemie nachlässt.“ Aufgeladen mit Zuversicht, geht es ins eigens für die „Cosma“ konzipierten Restaurants „Mama Mia“ mit italienischer Karte. Doch nicht nur die wenigen Pressevertreter dürfen probieren. Die gesamte Crew war in den vergangenen Tagen eingeladen, Gerichte in verschiedenen Restaurants und damit auch die Abläufe zu testen.

Ukraine-Krieg macht auch der Aida-Crew Sorgen

Am Donnerstagmorgen dann der Schock: Die Nachricht vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist das Thema an Bord. „Wir sind extrem besorgt“, so Kunze. „Wir haben Mitarbeiter aus der Region, die Angst um ihre Familien haben.“ 13 Crewmitglieder, vor allem Mitglieder des Showensembles, sind unmittelbar betroffen. „Wir werden alles tun, um sie zu unterstützen.“ Alle Gespräche des Tages kommen immer wieder darauf zurück.

Dennoch: „Wir fahren morgen stolz nach Hamburg rein.“ Kein leichter Job für Kunze, der immer wieder die traurigen Nachrichten verfolgt und gleichzeitig erklären soll, was die „Aidacosma“ bietet, um allen Gästen einen sorgenfreien Urlaub zu ermöglichen. Es ist, kurz gesagt, eine Menge.

Noch einmal 100 Kabinen mehr als die „Aidanova“

In 2732 Kabinen hat das Schiff. Über 100 mehr als das Schwesternschiff „Aidanova“. Möglich macht es ein weiteres Deck. Insgesamt 20 gibt es. Dazu 18 Restaurants. Neben dem „Mama Mia“ ist das „Beachhouse“ neu – ein Restaurant, dass aussieht wie eine Mischung zwischen Einrichtungsgeschäft und Ferienhaus. „Das Schiff ist wie ein großes Wohnzimmer“, schwärmt Nina Jany, die als Guide an Bord arbeitet. „Es sind im Grunde 100 kleine Wohnzimmer“, bestätigt Kunze. „Man sieht überall Gemütlichkeit.“

Stimmt, die Liebe zum Detail bei der Innenausstattung ist augenfällig. Keine Wand, die nicht als Hintergrund für ein Foto geeignet wäre – alles ist farbig, strukturiert, gemustert oder beleuchtet.

Kühlungsborner Kapitän lenkt die „Cosma“

Neu ist das Oceandeck am Heck mit dem Infinity-Pool. Er scheint keine Abgrenzung zu haben, so als könne man direkt vom Pool in das Meer dahinter fallen, wenn man nicht aufpasst. Auf Urlaubsfotos ebenfalls spektakulär. „Dieses Deck über die vier Etagen bietet viel mehr Außenfläche als die ,Nova’“, erklärt General Manager Heidi Rothe. „Wir können dort mehr Sonnenliegen aufstellen. Deshalb wird die ,Cosma’ künftig vor allem in Südeuropa unterwegs sein, dafür wurde sie gebaut.“

Gar nicht neu, sondern ein alter Hase ist Kapitän Tommy Möller aus Kühlungsborn, der das Schiff von der Meyer Werft nach Hamburg überführt und damit als einer von zwei Kapitänen künftig unterwegs sein wird. „Es fährt sich hervorragend. Doch der Anspruch kommt, wenn es in den Hafen geht: Bei 337 Metern in der Länge ist der Wind bei uns ein großes Thema.“ Deshalb sei das Schiff auch schon in der vergangenen Woche von Bremerhaven nach Kiel verlegt worden. Die Stürme hatten das aus Sicherheitsgründen notwendig gemacht.“

LNG-Antrieb ist Schritt nach vorn in Richtung Umweltschutz

Dass er nun mit LNG, also mit Flüssiggas, fahre mache beim Fahren für ihn kein Unterschied. „Außer, dass man dafür spezielle Zertifikate braucht. Aber für mich ist es ein extrem weiter Schritt nach vorn in Richtung Umweltschutz.“ Auch das ein großes Thema bei Aida. „In acht Jahren wollen wir erstmals emissionsfrei fahren“, bestätigt Kunze das Unternehmensziel. Welcher Antrieb genau das sein wird, ist noch nicht endgültig entschieden.

Doch es gibt zahlreiche Meilensteine. So wird die „Aidacosma“ erstmals in wenigen Tagen, in Southampton, den Landstromanschluss nutzen – zertifizierten grünen Strom. Die „Nova“ bekommt im Laufe des Jahres eine Brennstoffzelle für Methanol und die „Perla“ eine Batterie.

Ja, es herrscht Aufbruchstimmung an Bord. Nicht nur, weil es gelungen ist, während der Pandemie ein Schiff für eine Milliarde Euro zu bauen und der Werft wie vereinbart abzunehmen. Nicht nur, weil damit die Kapazitäten der Flotte um zehn Prozent steigen, obwohl es zwei Schiffe, die „Cara“ und die „Mira“, weniger sind. Weil es Samstag, noch vor der offiziellen Taufe am 9. April, erstmals auf große Fahrt mit mehr als 3000 Gästen geht. Weil damit das elfte Schiff wieder auf See sein wird.

Und weil alle mit Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen auch in Deutschland rechnen. „Das ist für uns die Wende“, sagt Hansjörg Kunze. „Die Nachfrage ist enorm – für Sommer, Herbst und Winter.“ Auszeiten werden dieser Tage offenbar dringend gebraucht.

Von Juliane Schultz