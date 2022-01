Lissabon/Rostock

Es hätte ein besonderer Jahreswechsel werden sollen – mit Atlantik-Kreuzfahrt und Silvester-Feuerwerk auf Madeira. Für die Passagiere der „Aidanova“ lief ihre Reise jedoch alles andere als geplant. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle endete die Fahrt vorzeitig in Lissabon. Am Montag sollten alle nicht infizierten Gäste schließlich nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zurückkehren – am Flughafen aber spielten sich chaotische Szenen ab.

Die Rostocker Reederei Aida Cruises hatte zwar etliche Sonderflüge organisiert, allerdings waren diese teils stark verspätet. In den sozialen Medien beschwerten sich Passagiere, dass sie stundenlang am Flughafen warten mussten. Noch am Dienstag berichteten einige, dass sie dort gestrandet seien und veröffentlichten Bilder von sich schlafend auf Stühlen.

Zu denen, die zurück nach Deutschland wollten, gehörte auch Rüdiger Fuhr aus Müsen in Nordrhein-Westfalen. Gegenüber der „Siegener Zeitung“ berichtete er: „Hier ist totales Chaos, die Aida-Gäste wollen alle nach Hause.“ Der 60-Jährige sollte eigentlich am Montag um 17 Uhr mit einem der 27 Flugzeuge zurückgebracht werden – doch auch das klappte nicht.

Aida: „Bedauern Unannehmlichkeiten außerordentlich“

Aida Cruises zufolge sei in Großteil der Passagiere der „Aidanova“ am Montag abgereist. Bei einem kleinen Teil der Gäste sei es dabei zu Verspätungen der Flüge gekommen. „Wir waren stets im Austausch mit TUIfly, um unsere Gäste so schnell wie möglich in die Heimat zu bringen“, teilt eine Sprecherin auf OZ-Anfrage mit. Am Dienstag seien schließlich die letzten Gäste in Lissabon gestartet. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten außerordentlich“, so die Reederei weiter.

Aufgrund der Verzögerungen in Lissabon und des Nachtflugverbots am BER-Airport in Berlin musste einer der Flieger in der Nacht von Montag zu Dienstag am Flughafen Rostock-Laage statt in der Hauptstadt landen. Das Flugzeug der Airline „AirExplore“ landete nach Angaben des Flughafens sicher um 0.30 Uhr – mit 179 Passagieren an Bord. „Bereits bei Ankunft standen Busse bereit, die alle Gäste direkt nach Berlin brachten“, berichtet Geschäftsführerin Dörthe Hausmann.

Infizierte müssen vorerst in Lissabon bleiben

Vorerst in Lissabon bleiben müssen laut amtlichen portugiesischen Angaben acht der positiv getesteten Passagiere. Zudem sei bei insgesamt 60 der 153 Crewmitglieder eine Corona-Ansteckung festgestellt worden. Die Infizierten wurden in Hotels untergebracht, um die vorgeschriebene Isolation zu gewährleisten. „Den betroffenen Personen geht es gut, sie haben keine beziehungsweise nur milde Symptome“, hieß es.

Weitere Maßnahmen: Keine individuellen Landgänge mehr

Doch wie geht es nun auf den Aida-Schiffen weiter? Um Reisen auf diesen weiter durchführen zu können und das möglichst sicher, gelten nach Angaben des Reiseanbieters Kreuzfahrten.de ab sofort zusätzliche Präventionsmaßnahmen.

Vor Reiseantritt wird unter anderem empfohlen, den Impfschutz durch eine Booster-Impfung aufzufrischen. Bei An- und Abreise sowie in den öffentlichen Innenbereichen an Bord sollte zudem eine FFP2-Maske getragen werden. Die wohl größte Einschränkung betrifft aber wohl Passagiere, die einen Landgang planen: Diese sind bis auf Weiteres ausschließlich im Rahmen geführter Aida-Ausflüge möglich.

Aufgrund der aktuellen Situation soll die „Aidanova“ nach Aida-Cruises-Angaben erst am 15. Januar in ihren regulären Fahrplan zurückkehren und ab Las Palmas auf Gran Canaria wieder zu ihrer nächsten Kreuzfahrt starten. Insgesamt sind zehn der 14 Aida-Schiffe derzeit mit Passagieren unterwegs, unter anderem in der Karibik, zu den Kanarischen Inseln oder auf der Nordsee.

Von Pauline Rabe