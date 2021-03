Rostock/Las Palmas

Deutschland diskutiert über einen möglichen dritten Lockdown, Aida Cruises wagt aber dennoch den Neustart: Am Sonnabend ist die „Aidaperla“ zur ersten Kreuzfahrt des Jahres gestartet – ohne Probleme und Zwischenfälle. „Die Anreise aus Deutschland, die Gesundheitschecks, der Check-In: Alles lief planmäßig und sehr gut“, versichert der Vize-Präsident der Rostocker Reederei, Hansjörg Kunze.

Nach drei Monaten Zwangspause war der Neustart auch für die Crew um Kapitän Tommy Möller – er stammt aus Kühlungsborn – etwas Besonders: „Ich hatte Gänsehaut beim Auslaufen“, sagte Möller der OZ.

Sieben Tage, nur Kanaren

Die „Aidaperla“ ist das erste der insgesamt 13 Schiffe, dass wieder mit Gästen an Bord in See sticht. Vor der Abreise mussten alle Passagiere noch in der Heimat einen kostenlosen PCR-Test machen. Nur wenn der sicher negativ war, durften sie sich auf die Reise nach Gran Canaria machen. Aida spricht von einer „reduzierten Auslastung“ des Schiffs, maximal 60 Prozent der Kabinen werden verkauft.

Von dort stach die „Aidaperla“ am Abend in See. Der Zwischenstopp auf der portugiesischen Insel Madeira fällt bei den Neustart-Kreuzfahrten aus: Das Schiff bleibt auf den Kanaren, in spanischen Gewässern. Geführte Landausflüge sind dort allerdings erlaubt.

Wann weitere Schiffe der „Kussmund“-Flotte wieder mit Gästen starten dürfen, ist noch offen. „Wir fahren auf Sicht“, hatte Aida-Vize Kunze erst kürzlich gesagt. Vor Gran Canaria liegen bereits die „Aidastella“ und „Aidabella“ auf Reede. „Aidanova“, „Aidamar“, „Aidaluna“ und „Aidamira“ liegen nicht weit entfernt vor Teneriffa.

Gänsehaut beim Kühlungsborner

Das Kommando beim Neustart hat auf dem ersten Törn Kapitän Möller. „Ja, es ist schon ein ganz besonderes Gefühl zum ersten Mal wieder Gäste an Bord begrüßen zu dürfen. Man spürt auch als Kapitän etwas Aufregung, wenn es wieder heißt ,Leinen los‘.“

In den vergangenen Tagen seien alle Abläufe und vor allem die Gesundheitsprotokolle nochmals trainiert worden: „Wir haben mit der gesamten Crew in den letzten Tagen so viele Dinge vorbereitet, um für unsere Gäste einen wirklich sicheren und entspannten Urlaub zu ermöglichen. Die ,Aidaperla‘ ist sehr gut auf den Start eingestellt und die Crew kann es kaum erwarten die Gäste an Bord haben zu können.“

Und ja: Als das Schifftyphon beim Auslaufen drei Mal lautstark durch den Hafen von Las Palmas hallte und an Bord die bekannte Aida-Auslaufmusik erklang – da habe auch Möller ein weniger Gänsehaut gehabt.

Hacker-Folgen behoben

Wochenlang hatte Aida zuvor auch mit den Folgen eines Hackerangriffs zu kämpfen. Die sind mittlerweile offenbar behoben: Die Buchungssysteme sind auch für Reisebüros wieder freigegeben und auch das Portal „MyAida“ für alle Gäste, die eine Reise gebucht haben, funktioniert wieder.

Von Andreas Meyer