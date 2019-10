Aidas neues Flaggschiff: Das bedeutet die „Aidacosma“ für Rostock

Rostock

Ein lautes Zischen, weißer Qualm – dann senkt sich das Hunderte Tonnen schwere Schiffsteil scheinbar schwerelos auf die beiden winzigen Münzen. Ein historischer Moment: Zum ersten Mal hat die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises in ihrer Heimatstadt feierlich den Bau eines neuen Schiffes gestartet.

„Fünf unserer bald 15 Schiffe haben wir in Rostock getauft, aber noch nie wurde eines in der Hansestadt auf Kiel gelegt – bis heute“, sagt Aida-Präsident Felix Eichhorn. Bis Ende März entsteht nun auf der Neptun-Werft die komplette Maschinenraum-Sektion für das neue Flaggschiff der Kussmund-Flotte, die „Aidacosma“.

„Heimatliebe“ schon beim Bau

Zwei jungen Mitarbeitern der beiden Partner wurde bei dem Festakt in der Warnemünder Werfthalle dabei eine besondere Ehre zu teil: Charleen Hoffmann (Auszubildende bei Aida) und Kenny Schaft (Neptun-Werft) durften nach alter Schiffbauer-Tradition zwei Münzen unter den Kiel des Neubaus legen – und ihm damit Glück während der Bauzeit und „immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ auf seinen Törns bescheren.

Die „Cosma“ ist das erste Schwesterschiff der „Aidanova“, die bereits 2018 in Dienst gestellt wurde. Ein dritter Neubau, den die Rostocker Reederei bei der Meyer-Gruppe in Papenburg in Auftrag gegeben hat, soll dann 2023 folgen. „Insgesamt werden wir dann neun Schiffe in der Flotte haben, die von Meyer gebaut wurden“, so Aida-Chef Eichhorn. Für ihn war der Baustart der „Cosma“ ein besonderes Ereignis: „Ich bin Warnemünder. Natürlich macht es mich umso stolzer, wenn unsere Werften auch unsere Schiffe bauen.“

Aida wolle nicht nur direkt – als Arbeitgeber mit Hauptsitz in Rostock –, sondern auch indirekt seinen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des „Heimathafens“ beitragen: Laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte & Touche in Zusammenarbeit mit den Universitäten Hamburg und Genua trugen die Reederei und ihre Gäste allein 2018 mit 160 Millionen Euro zur Rostocker Wirtschaftsleistung bei. Norddeutschland-weit seien es sogar 1,6 Milliarden Euro. „Aida steht für rund 8200 direkte und indirekte Arbeitsplätze bei unseren Zulieferern hier im Norden“, so Eichhorn. Allein in der Reederei-Zentrale arbeiten mittlerweile knapp 1000 Menschen. Und in diese Zahlen seien die gut drei Milliarden Euro, die Aida für seine drei neuen Schiff bezahlt, noch gar nicht eingerechnet.

Herzstück aus Rostock

Insgesamt neun neue Schiffe der Helios-Klasse hat die Aida-Mutter Carnival ( USA) bei der Meyer-Gruppe geordert. Die Neubauten werden für Aida und die Schwester-Reedereien Carnival Cruise Line, Costa und auch P&O Cruises in See stechen. „In Rostock entstehen die Herzstücke der Helios-Klasse“, sagt Tim Meyer, Geschäftsführer der Meyer-Werft. Und wie beim ersten Helios-Schiff, der „Aidanova“, sollen auch die „Cosma“ und Co. komplett mit dem schadstoffarmen Flüssiggas LNG angetrieben werden: „Wir haben damit Neuland betreten, mit unseren Partnern in Rostock und MV etwas Besonderes geschaffen“, so Meyer. „Die starke maritime Wirtschaft in MV macht solche technologischen Fortschritte erst möglich.“ Mittlerweile eifern andere Reedereien und Werften dem Vorbild von der Warnow nach.

Aus Sicht von Aida-Chef Eichhorn ist LNG aber nur ein „Zwischenschritt“: Die Reederei will ab 2021 auch Batterien und Brennstoff-Zellen an Bord ihrer Schiffe testen. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.“ Aida erforsche daher auch alternative, synthetische Kraftstoffe. Für deren Herstellung könne beispielsweise der Strom-Überschuss aus den erneuerbaren Energien in MV perspektivisch genutzt werden. „Die Tanks und die Motoren der Helios-Klasse können Schiffsdiesel, LNG und theoretisch auch andere Kraftstoffe nutzen.“

Neues Schiff , neue Attraktionen

Wie die „Nova“ wird auch die „Cosma“ über 2600 Kabinen für Gäste verfügen und bis zu 6000 Urlaubern Platz bieten. Auf 20 Decks wird es unter anderem 17 Restaurants und 17 Bars geben. Neu wird zum Beispiel das „Beach House Restaurant“ sein. Highlight des neuen Schiffes wird ein neues Pool-Deck am Heck – samt so genanntem „Infinity-Schwimmbecken“, das aus dem Wasser (durch Glasscheiben) einen direkten Blick auf das Wasser bietet. Auf dem Sportdeck wird es eine Kletterwand geben. Dafür verzichtet Aida auf das „Four Elements“, einen Klettergarten, den es auf „Prima“, „Perla“ und „Nova“ gibt.

Einziger Wermutstropfen für den Kreuzfahrt-Standort Rostock: Die „Cosma“ wird in Kiel stationiert, dem größten Konkurrenten der Hansestadt im Luxusliner-Geschäft. Von der Förde aus wird das neue Schiff ab Mai 2021 zu Kreuzfahrten durch die Ostsee und Norwegens Fjorde aufbrechen. Wo das Schiff getauft wird, ist noch offen.

Werft wächst weiter

Meyer-Geschäftsführer Tim Meyer gab am Rande der Kiellegung indes ein starkes Bekenntnis zum Standort Rostock ab: „Die Hansestadt ist für uns ein extrem wichtiger Standort. Im internationalen Wettbewerb müssen wir die einzelnen Standorte spezialisieren, um mithalten zu können.“ Rostock sei dabei der Meyer-Standort für die Antriebe und Maschinenräume. „Wir haben hier gute Mitarbeiter und ausgezeichnete Partnerfirmen. Das ist ein riesiges Pfund.“ Mittlerweile würden auf der Werft und bei Zulieferern fast 3000 Menschen arbeiten. „Wir haben viele Szenarien für die Zukunft entwickelt. In allen spielt Rostock eine Schlüsselrolle“, so Meyer.

Von Andreas Meyer