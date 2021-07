„Aidasol“ legt in Warnemünde ab: So lief der Start der Kreuzfahrtsaison

Rostock

Begleitet von drei Ausflugsschiffen und unter einem lauten Hupkonzert verlässt das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ des Rostocker Unternehmens Aida Cruises am Donnerstagabend den Liegeplatz P7 im Warnemünder Kreuzfahrtterminal. Am Passagierkai haben sich zahlreiche Schaulustige versammelt. Sie drängen an die Kaikante, zücken ihre Mobiltelefone und filmen das Spektakel, das im Ostseebad lange nicht zu sehen war.

„Das Schiff ist ganz schön groß!“, sagt der neunjährige Elias beeindruckt. „Ich war auch schon mal auf so einem Schiff – am coolsten ist der Pool!“ Der Rostocker winkt in Richtung der Passagiere, die sich auf ihren Balkonen versammelt haben und das Ereignis von Bord aus erleben.

Kreuzfahrtsaison startet

Mit dem Anlauf der „Aidasol“ ist am Donnerstagmorgen in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021 gestartet. Das Schiff hatte am vergangenen Samstag in Kiel eine Ostseereise mit Aufenthalten in Schweden begonnen. Nun sticht der Kreuzliner mit neuen Gästen an Bord zu einer dreitägigen Ahoi-Reise in See, bei der Göteborg angelaufen wird. „Uns ärgert es ein bisschen, dass wir jetzt nicht drauf sind“, sagt Torsten Fisch und lacht. „Bei dem Anblick kommt sofort Urlaubsfeeling auf.“

Im Video: „Aidasol“ startet von Warnemünde aus nach Göteborg

Vor zwei Jahren waren der 58-Jährige und seine Frau selbst auf Kreuzfahrt. „Nun wollen wir lieber warten, bis alles wieder normal läuft“, erklärt Marlies Fisch. Das Auslaufen wollte sich das Ehepaar dennoch nicht entgehen lassen, ist extra aus dem Carinerland angereist. „Nirgendwo sonst ist die Ausfahrt so schön wie in Warnemünde“, sagt Torsten Fisch. „Nirgendwo stehen so viele Menschen an der Kaikante und winken.“

„Endlich geht es wieder los“

Viele Passanten beobachten die Szenen auch vom Strand aus, andere haben es sich auf der anderen Uferseite, in Hohe Düne gemütlich gemacht. Eine Frau lässt ihre Freunde per Video-Anruf an dem Geschehen teilhaben. Erst als die „Aidasol“ die Molenköpfe passiert hat, löst sich die Menschenmenge langsam auf. „Das Beobachten zu können – das ist ein traumhaftes Gefühl. Mir gefällt das ganze Treiben“, sagt der Rostocker Jörn Heese. „Es ist schön, dass es wieder losgeht. Wir würden auch gern selbst wieder mitfahren.“

Bildergalerie: Eindrücke vom Start der Kreuzfahrtsaison

Zur Galerie Mit dem Anlauf hat am Passagierkai in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021 begonnen.

An Bord sind hingegen Jil und Beatrix Bremer. Das Mutter-Tochter-Gespann reist gern zusammen und konnte es gar nicht erwarten, endlich wieder gemeinsam auf Kreuzfahrt zu gehen. „Man hat sein Hotel einfach immer dabei und kann so viel entdecken“, sagt Jil Bremer. „Das Gefühl, wenn man in Häfen ein- und ausläuft, ist unbeschreiblich.“

Um 5 Uhr in der Früh sind die Bochumer nach Warnemünde gefahren, um 14 Uhr stand der Check-In an. „Wir wollten die Zeit nutzen, noch ein bisschen durch diesen wunderschönen Urlaubsort zu schlendern“, schwärmt die 34-Jährige. Ihr Mutter nickt. „Wir wollten die Zeit voll und ganz nutzen.“

„Wir fühlen uns sicher“

Die 63-Jährige schätzt, dass sie bereits 30 Mal auf Kreuzfahrt war. „Als dann Reisen, wie zum Beispiel meine Südafrika-Fahrt mit Tui, abgesagt wurde, war das schon sehr traurig“, sagt sie. „Nun ist die Vorfreude riesengroß.“

Dafür nehmen die Frauen auch alle Einschränkungen in Kauf. Zum Check-In muss ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden, beim Betreten des Schiffes wird ein PCR-Schnelltest durchgeführt. „Danach müssen wir bis zum Ergebnis 90 Minuten in Quarantäne in unsere Kabine“, sagt Jil Bremer und lacht.

„Das ist doch eine angenehme Quarantäne. Ich werde mich auf unseren Balkon setzen und die Aussicht auf Warnemünde genießen.“ Auch sonst überzeugt die Kreuzfahrt-Fans das Hygienekonzept. „In öffentlichen Bereichen tragen wir Masken. Wir fühlen uns sicher.“ Auf den Landgang in Göteborg verzichten sie. „Das schiff verlassen dürfen wir nicht alleine, sondern nur, wenn wir einen Ausflug buchen“, sagt Beatrix Bremer.

14 weitere Anläufe der Sol

Ursprünglich waren in Warnemünde in der vergangenen Saison 207 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen geplant gewesen. Dieses Jahr ist der Plan mit insgesamt 15 Anläufen der „Aidasol“ bis Mitte September übersichtlich.Bislang stehen noch je ein Anlauf der Schiffe „Artania“ und „Amera“ auf dem Warnemünder Anlaufplan.

Von Katharina Ahlers