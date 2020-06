Airbagwerk von ZF in Rostock-Laage in der Krise: „Keiner weiß, wo es hingeht“

Laage

Christina Härtge ist eine von zwei Frauen in ihrer Abteilung. „Frauen gibt es hier nicht so viele“, sagt die 32-Jährige. Seit 2006 arbeitet die Mechatronikerin im Rostocker Speckgürtel im Airbagwerk Laage der ZF Friedrichshafen AG. Sie hält die Anlagen am Laufen, auf denen Teile für die Airbags hergestellt werden.

„Macht Spaß, jeder Tag bringt neue Herausforderungen“, sagt Härtge über ihren Job. Sie hat hier ihre Ausbildung gemacht und würde am liebsten bis zur Rente weitermachen. Aber das ist nicht mehr so sicher wie noch zu Anfang des Jahres. Die Krise in der Automobilindustrie durch die Corona-Pandemie hat auch um ZF, einem der weltweit größten Automobilzulieferer, keinen Bogen gemacht.

Wochenlang standen die Maschinen still. „Vor allem im April und Mai, das war die schlimmste Zeit“, sagt Uwe Schmidt, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Vor der Krise lief die Produktion jahrelang auf Hochtouren, im Dreischicht-Betrieb, sieben Tage die Woche. Ende März fuhren die Autofabriken in aller Welt ihre Produktion auf null – und brauchten keine Airbags aus Mecklenburg mehr. Inzwischen geht es auch in Laage wieder langsam bergauf, die Auslastung liegt bereits bei gut 70 Prozent.

Weltweiter Stellenabbau

14 Uhr am Werkstor, Schichtwechsel. Die Frühschicht tröpfelt in kleinen Gruppen durch das Werktor, die Spätschicht kommt ihnen entgegen. Die meisten Mitarbeiter tragen sich auf Stellwänden in Unterschriftenlisten ein, die die IG Metall im Rahmen eines Aktionstags draußen aufgebaut hat. Die kleine Demonstration soll zeigen, dass die Leute bereit seien, für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen, meint Stefan Schad, Regionalgeschäftsführer bei der IG Metall.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass ZF bis 2025 insgesamt 15 000 Stellen streichen will. Die Hälfte davon in Deutschland, wo der Konzern 40 000 Mitarbeiter beschäftigt. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, heißt es am Firmentor in Laage. Der Abbau werde vor allem mit weichen Mitteln erfolgen, zum Beispiel Altersteilzeit. In dem Mecklenburger Werk arbeiten 680 Männer und Frauen. Vor zwei Jahren waren es noch 750.

Gerüchte über Standortverlagerung

„ Laage ist ein reiner Produktionsstandort“, sagt Gewerkschafter Schad. Schon öfter hatte es Gerüchte gegeben, die Fabrik könnte schließen und in Osteuropa neu öffnen, wegen der niedrigeren Löhne. „Bisher konnte wir das immer abwehren“, sagt Schad. In der Coronakrise könnte es leichter sein, solche unpopulären Entscheidungen zu fällen, befürchtet er. Dabei produziert Laage schon günstiger als anderswo. Es gilt ein Haustarif, die Löhne liegen 11,5 Prozent unter denen an anderen Standorten in Deutschland.

Das Unternehmen muss milliardenschwere Zukäufe verdauen, unter anderem den von TRW vor fünf Jahren – mit dem das Werk in Laage Teil der Ludwigshafener Weltkonzerns (insgesamt 135 000 Mitarbeiter) wurde. Erst 2019 übernahm das Unternehmen in den USA den Bremsenhersteller Wabco für sechs Milliarden Euro.

700 Meter weiter schließt Flamm Aerotec

Wenn es richtig schlimm kommt, sei alles möglich, meint Betriebsrat Ralf Loheit, „von betriebsbedingten Kündigungen bis Standortschließungen“. Wie schnell das gehen kann, zeigt sich gerade nur 700 Meter vom ZF-Werkstor entfernt. Der Autozulieferer Flamm Aerotec schließt dort zum Jahresende sein Werk mit 100 Beschäftigten. Und es muss nicht die letzte Hiobsbotschaft sein. Laut einer Mitgliederumfrage beim Arbeitgeberverband Nordmetall schließen fast 40 Prozent der Metall- und Elektrounternehmen Kündigungen durch die Pandemie nicht aus.

„Eigentlich weiß keiner, wo die Reise hingeht“, sagt Torsten Heinsch (57), der seit über 20 Jahren in dem 1995 eröffneten Werk arbeitet. Viele Kollegen fragten sich besorgt, wie sicher ihre Arbeitsplätze noch sind. Er könnte sich vorstellen, in Altersteilzeit zu gehen. Junge Leute belaste die Situation noch mehr: Krise auf den Werften, Kurzarbeit in vielen Betrieben und dabei gebe es in MV sowieso viel zu wenig Industriejobs. Zukunftstauglich seien auf jeden Fall die Produkte, meint Betriebsrats-Vize Uwe Schmidt, gelernter Vollmatrose und von Anfang an dabei: „Alle Autos haben Airbags, egal ob mit Diesel-, Benzin- oder Elektromotor“.

Von Gerald Kleine Wördemann