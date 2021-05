Laage

Ab in den Urlaub: Vom Flughafen Rostock-Laage wird es künftig weitere Fluglinien in den Süden geben. Ab dem 1. Juli starten die Flieger in Richtung Griechenland und Spanien, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Durchgeführt werden die Flüge mit dem Start-Up Green Airlines, das alle durch die Flüge verursachten Emissionen kompensiert.

Aus Mecklenburg-Vorpommern startet jeden Mittwoch ein Flieger auf die griechische Insel Kos. Rhodos wird zweimal wöchentlich am Montag und am Donnerstag bedient und die Insel Kreta wird dienstags und samstags angeflogen. Die beliebte Urlaubsinsel Mallorca seht zweimal wöchentlich auf dem Flugplan. Die Flüge nach Palma werden freitags und sonntags mit Abflug ab Rostock-Laage um 13.30 Uhr durchgeführt, die Flugzeit beträgt drei Stunden.

Platz für 100 Passagiere

In den Maschinen von Green Airlines finden 100 Passagiere Platz. Mit der Flugzeuggröße wird der langsam anlaufenden Nachfrage nach der Covid-19-Pandemie Rechnung getragen, heißt es seitens des Flughafens. Flüge können im Reisebüro oder auf der Webseite der Fluggesellschaft www.green-airlines.com gebucht werden.

Green Ailines hat sich klimafaires und regionales Fliegen auf die Fahne geschrieben und möchte den Flugverkehr in Deutschland und Europa grüner und nachhaltiger gestalten. „Wir freuen uns mit Green Airlines eine neue Airline für den Flughafen Rostock-Laage gewonnen zu haben, mit der die Reisenden ihren Urlaub direkt vor der Haustür antreten können“, sagt Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage. „Es war uns wichtig eine Airline zu finden, die durch die in den Flugpreis bereits inkludierte Kompensation aller Emissionen gut zu unserem Green-Airport-Konzept passt.“

Von oz