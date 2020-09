Rostock

Dunkle Wolken über dem Flughafen Rostock-Laage: Wie geht es weiter mit dem angeschlagenen Regionalflughafen, der durch die Corona-Krise zusätzlich unter Druck geraten ist? Nur eine Linienverbindung gibt es zurzeit noch, sonnabends fliegt ein Bombardier CRJ-900-Jet der Lufthansa mit 90 Plätzen nach München. Nur einen Katzensprung beziehungsweise 104 Kilometer Luftlinie entfernt läuft es gerade deutlich besser. Der Regionalflughafen Lübeck-Blankensee startet nach Insolvenz und jahrelangem Stillstand neu durch – und das ausgerechnet mit Verbindungen nach München, der einzigen Linie, die Rostock-Laage zurzeit bedient.

Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker aus Lübeck übernahm 2016 den Airport in Blankensee. Der Milliardär investierte einen zweistelligen Millionenbetrag, baute ein Terminalgebäude, kaufte ein gebrauchtes Flugzeug und gründete mit Lübeck Air seine eigene Fluglinie.

Flugpläne ergänzen einander

Seit Mitte August fliegt der ATR-72-Turboprop-Verkehrsflieger zweimal am Tag nach München und einmal täglich nach Stuttgart. Sonntags gibt es einen München-Flug weniger. Sonnabends ist Pause – ausgerechnet an dem Tag, an dem die Lufthansa in Laage in Richtung Bayern-Metropole abhebt. Ist das gewollte Rücksichtnahme? „Das passt schon ganz gut“, meint Lübecks Flughafensprecherin Stefanie Eggers. Tatsächlich sei es aber Zufall. Der Lübecker Flieger ist am Samstag vor allem für Charter- und Rundflüge vorgesehen.

Die Auslastung sei „für die Corona-Zeit eigentlich ganz positiv“, sagt die Sprecherin über die neuen und einzigen Linien in der Holstentor-Stadt. Auch die Stuttgartflüge würden gut angenommen. „Wir können die Sicherheitsabstände an Bord aber noch gut einhalten“, heißt es. An guten Tagen sei die Hälfte der 60 Sitzplätze der ATR 72 besetzt.

Homeoffice statt Dienstreisen

Die Kunden sind Selbstständige, Urlauber und Privatleute auf dem Weg zum Familienbesuch in Süddeutschland. Konzernmitarbeiter sind aber kaum dabei, Homeoffice ersetzt viele Dienstreisen. Das werde sich aber auch wieder ändern, glaubt man in Lübeck. Schließlich gelängen Geschäftsabschlüsse besser mit persönlichem Kontakt. Das Einzugsgebiet des Flughafens reicht vom östlichen Hamburg über Kiel bis nach Schwerin und Wismar, so die Erfahrungen nach dem Neustart.

Wird Lübeck zum Totengräber für Rostock-Laage? Nein, heißt es im Schweriner Infrastrukturministerium. „Der Flughafen Lübeck bedeutet keine Konkurrenz für Rostock-Laage“, schreibt die für Luftverkehr zuständige Referatsleiterin in einer Mail an den pensionierten Piloten Michael J. Gee aus Tessin ( Landkreis Rostock), die der OZ vorliegt.

Neue Airbus-Maschinen vom Typ A320neo stehen auf dem Flughafen Rostock-Laage und warten auf die Auslieferung an Fluggesellschaften in Asien. Wegen der Corona-Krise können die Maschinen nicht ausgeliefert werden. Quelle: Jens Büttner/dpa

Laage vor Corona „gut ausgelastet“?

Erstaunlich: „Der Flughafen Rostock-Laage war vor der Corona-Pandemie gut ausgelastet“, behauptet die Luftfahrtexpertin der Landesregierung. Tatsächlich begann die derzeitige Krise in Laage schon vorher, nämlich 2019 mit der Pleite der Fluggesellschaften Germania und Flybmi.

Der Hamburger Luftexperte Cord Schellenberg sieht ebenfalls keine Konkurrenz der beiden Regionalflughäfen untereinander – trotz gleicher Flugziele. „ Lübeck knabbert ein bisschen am Osten von Hamburg“, sagt Schellenberg. Die Schleswig-Holsteiner setzen mit ihrem Angebot – morgens nach München und abends zurück – klar auf Geschäftskunden, die normalerweise in Hamburg einchecken würden, so aber ein paar Kilometer Anreise sparen.

Sundair-Chef Rossello: „Es gibt kein Reiseverbot, auch nicht in Risikogebiete“

Schwache Nachfrage

Der Samstagsflieger in Laage richtet sich dagegen mehr an Touristen. Dass diese Strecke nicht öfter bedient wird, sei eine Folge der schwachen Nachfrage. Wenn sich weitere Verbindungen lohnen würden, gäbe es die auch. „Freie Flugzeuge hat die Lufthansa zurzeit genug“, sagt Schellenberg.

Bei der touristischen Ausrichtung seien Berlin und Hamburg weitaus größere Konkurrenten für Laage als Lübeck. Gerade für Urlauber aus dem Ausland sei es attraktiv, erst ein paar Tage Städteurlaub in der Metropole zu machen – und dann mit dem Mietwagen an die Ostsee zu fahren. Die Geschäftsführung in Rostock-Laage ließ Anfragen zur vermeintlichen Konkurrenz aus Lübeck unbeantwortet. Erst am Montag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es demnächst Stellen abbauen wird.

Von Gerald Kleine Wördemann