Die Krise des Flughafens Rostock-Laage erreicht einen neuen Tiefpunkt. Die Lufthansa stellt die Linienflüge nach München ein, die Ferienfluglinie Corendon setzt ihre Flüge aus. Damit sinkt das Angebot des Airports für zivile Passagierflüge auf null. Erst im kommenden Februar sollen laut Flugplan wieder Maschinen nach Spanien, Ägypten und in die Türkei in Laage abheben.

„Wir haben die Strecke Rostock – München für den Winterflugplan bis Ende März gestrichen“, sagt Lufthansa-Sprecher Helmut Tolksdorf. Ob sie danach wiederaufgenommen wird, sei offen. Grund für die Streichung sei fehlende Nachfrage. Bisher landete jeden Samstag ein Bombardier-Jet mit 90 Sitzplätzen aus München in Laage und flog anschließend wieder zurück.

80 Prozent weniger Passagiere

Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann spricht von einem „planmäßigen Auslaufen“ der Route mit dem Sommerflugplan Ende Oktober. Die Lufthansa habe ihr gesamtes Angebot reduziert. Hausmann: „Es gibt keine Nachfrage und es macht keinen Sinn, mit leeren Maschinen zu fliegen.“ Die türkische Billigfluglinie Corendon lässt bundesweit ihre Urlaubsflieger am Boden, weil die Nachfrage fehlt. „Der erneute Lockdown ist ebenfalls für unsere Branche nicht förderlich“, erklärt Hausmann.

Laut Branchenverband ADV kämpfen zurzeit viele Flughäfen ums Überleben. Im September blieb die Passagierzahl bundesweit 80 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Es fehlen sowohl Urlauber als auch Geschäftskunden. Zahlen für den Oktober, in dem neue Beherbergungsverbote den Reiseverkehr noch mehr erschwerten, liegen noch nicht vor.

Kosten sollen sinken

„Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um Kosten zu reduzieren“, kündigt Flughafen-Chefin Hausmann an. Die zuletzt 170 Beschäftigten sind bis Ende März in Kurzarbeit, das Unternehmen kündigte bereits betriebsbedingte Kündigungen an. Wie viele Mitarbeiter am Ende gehen müssen, ist noch unklar. Der Flughafen will sich dazu vor Abschluss der Verhandlungen über einen Sozialplan, die zurzeit laufen, nicht äußern.

Die Zahl der Flugbewegungen nehme trotzdem zu, so Geschäftsführerin Hausmann. Mehr Unternehmen steuern Laage mit eigenen oder gecharterten Maschinen für ihre Mitarbeiter an. An manchen Tage landen sieben solcher Werksflieger mit 10 bis 20 Plätzen, unter anderem von der Firma Liebherr.

Die Existenzfrage für den Passagierflughafen Rostock-Laage stelle sich für ihn nicht, sagt Laages Bürgermeister Holger Anders ( FDP). Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) hatte sich zuletzt skeptisch über die Zukunft des größten Airport von MV geäußert. Laage, Rostock und der Landkreis Rostock sind die Gesellschafter des Unternehmens.

Krisenmodus seit 1992

Der zivile Flughafen fährt seit seiner Gründung vor 28 Jahren immer wieder im Krisenmodus. Zuletzt gab es einen Aufschwung durch Anreiseflüge mit Warnemünder Kreuzfahrtgästen. Die gute Entwicklung wurde 2019 durch die Germania-Pleite und dieses Jahr durch Corona jäh ausgebremst.

40 Prozent weniger Flüge Von Anfang Januar bis zum 25. Oktober gab es laut Statistik der Deutschen Flugsicherung in Rostock-Laage 4200 Starts und Landungen. Das waren 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl enthält auch die Flüge des in Laage stationierten Eurofighter-Geschwaders. Die Bundeswehr ist für die Flugsicherung auf dem Flughafen zuständig, der sowohl militärisch als auch zivil genutzt wird. Bundesweit betrug der Rückgang in allen deutschen Flughäfen 55 Prozent. Heringsdorf kam auf 535 Flugbewegungen, Lübeck-Blankensee auf 1970. In Schwerin-Parchim waren es null, wie bereits im Vorjahr.

Die Gesellschafter und das Land bewahrten den Betrieb diesen Sommer mit einer Geldspritze von 1,5 Millionen Euro vor der Insolvenz. Es gibt Konzepte für die Ansiedlung von Firmen in einem Technologiezentrum auf dem Gelände. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sieht außerdem in einer Machbarkeitsstudie Potenzial für Laage als Weltraumbahnhof, vom dem aus Trägerflugzeuge Satelliten ins All befördern. Beides böte „eine gute Perspektive für den Flughafen Rostock-Laage“, erklärt Romuald Bittl, Dezernent im Landkreis Rostock.

Konkurrenz durch BER

Beim reinen Flugbetrieb gibt es indes neue Konkurrenz durch den am Wochenende eröffneten Berliner Flughafen BER. Der ist anders als Tegel und Schönefeld aus MV direkt und im Zweistundentakt mit dem Zug erreichbar. Drei Stunden benötigt der Intercity Warnemünde – Dresden ab Rostock für die Strecke.

