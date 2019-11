Chinesen gründen Firma für Biogas-Technik in Rostock

Rostock

Beim akademischen Jahresempfang am Sonntag hatte ausgerechnet der Gastgeber die weiteste Anreise: Centogene-Chef Arndt Rolfs, in dessen Firmenräumen die Veranstaltung stattfand, war extra aus San Francisco gekommen. Um am nächsten Tag gleich wieder in die USA zu fliegen, diesmal nach Detroit. Der Biotech-Manager und langjährige Rostocker Universitätsprofessor bereitet gerade den Börsengang seines Unternehmens an der US-Technologie-Börse Nasdaq vor, wie sein Freund, Universitätsrektor Wolfgang Schareck, in seiner Rede vor 150 verblüfften Gäste kundtat. Rolfs selbst wollte, beziehungsweise durfte, zu dieser Neuigkeit gar nichts sagen, Börsenvorschriften verlangten das so. „Aber wenn andere reden, ist das natürlich in Ordnung“, sagte der erfolgreiche Rostocker Firmengründer am Rande.

Glücklicher Firmenchef

„Ich bezeichne ich mich als glücklichen Menschen“, sagte Rolfs. 25 Jahre lang durfte er als Professor an der Rostocker Uni lehren und forschen, heute leite er ein tolles, wachsendes Unternehmen. Wenn da nur nicht die Sache mit der dauernden Fliegerei nicht wäre, wie Rolfs mit einer Scham-Geste andeutete, als das Gespräch die Klimadebatte und Greta Thunberg erreichte, die mit dem Segelboot statt mit dem Jet über den großen Teich setzte. Heute holte Rolfs junge Spitzenforscher aus aller Welt in seine Heimatstadt. Manche von ihnen haben vorher noch nie etwas von Rostock gehört. Macht aber nichts, meint der Centogene-Chef. Alle, die herkommen, fühlen sich hier wohl. Das liege an der schönen Natur in und um die Hansestadt. „Das Thema Umwelt wird immer wichtiger sagt Rolfs.

Chinesen gründen Firma in Rostock

Ebenfalls weit angereist waren Yuhui Hu und seine Frau Hong Miao, und zwar aus dem chinesischen Dingzhou. Das Paar war mit Berthold F. Majerus, Chef der LMS Agrarberatung. Herr Hu will in Rostock eine Europazentrale seiner Firma eröffnen. Zweck sei die Montage von Technik für Biogasanlagen, die in China errichtet werden sollen. Bereits diesen Dienstag soll das Unternehmen offiziell gegründet werden. Noch gibt es kein Grundstück für Produktionshalle und Firmensitz, doch dank der Hilfe von Rostock Business werde sich auch das sicher bald lösen, so Majerus.

Lob für den Wissenschaftsstandort

Staatssekretärin Susanne Bowen aus dem Schweriner Bildungsministerium mahnte in Zeiten von Fake News „Wahrhaftigkeit und Fairness“ in der Wissenschaft an. Es sei wichtig, das „Sachorientierung gegenüber Marketing und Selbstdarstellung den Vorrang behält“, sagte sie in ihrer langen Rede. Gute Forschung brauche „Raum und Zeit“, nichts alles dürfe dem „Nützlichkeitszwang“ untergeordnet werden. Und natürlich vergaß sie nicht, die breit aufgestellten und „international wettbewerbsfähigen“ Wissenschaftseinrichtungen in Rostock ausführlich zu loben.

Nach dem Empfang in die Oper

Die scheidende Rektorin der Hochschule für Musik und Theater Susanne Winnacker, in den Vorjahren Gastgeberin des Empfangs, gab an diesem Abend ihren Abschied. Sie wechselt von Rostock ins Ruhrgebiet ans Schauspielhaus Bochum. Sie ermunterte alle Anwesenden, auf keinen Fall die Uraufführung der Oper „Dead End for Cornelius R.“ zu verpassen, die am gleichen Abend in der HMT geboten wurde. „Ich möchte nachher mit allen darüber sprechen, wie es ihnen gefallen hat“, sagte sie. Nicht nur Centogene-Chef Arndt Rolf ließ sich dieses Vergnügen trotz anstehendem Börsengang nicht nehmen. Er mag fast jede Oper, die vor 1901, dem Todesjahr von Guiseppe Verdi, geschrieben wurde, wusste Uni-Rektor Schareck über ihn zu berichten. Also allerbeste Voraussetzungen: Die neue Rostocker Oper ist die Überarbeitung eines Theaterstücks, das im Jahr 1600 erstmals in Rostock gespielt wurde.

Von Gerald Kleine Wördemann