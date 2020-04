Aktion „Leere Stühle“: Das wollen Rostocker Gastronomen mit ihrem Protest erreichen

Rostock

Ungewöhnlicher Protest auf dem Neuen Markt in Rostock: Gastronomen haben hier am Freitag mehrere leere Stühle aufgestellt. „Unsere gemeinsame Botschaft an die Politik: Nach dem Rettungsschirm für die Banken und die Abwrackprämie für die Automobilindustrie ist jetzt die Gastronomie dran, gerettet zu werden“, teilen die Organisatoren mit.

Es handelt sich um eine deutschlandweite Aktion, an der sich in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem auch Gastronomen in Stralsund beteiligten. Die Gastronomen betonen: „Unsere schöne Branche ist ohne Verspekulieren oder Dieselmanipulationen unverschuldet in diese dramatische und existenziell bedrohliche Situation gekommen.“ Der Protest auf dem Neuen Markt in Rostock soll von 11 bis 13 Uhr andauern.

Zur Galerie

Von André Horn