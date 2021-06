Rostock

Olaf Kalweit ist zufrieden. „Die Aktion ist gut angelaufen“, sagt der Vorsitzende des Bramschot-Betreibervereins. Acht Tage nach Start der Spendenaktion für das Rostocker Traditionsschiff „Santa Barbara Anna“ haben bereits 28 Unterstützer Geld gegeben – 5605 Euro sind bisher zusammengekommen. „Zum Start kamen relativ schnell die ersten Spenden zusammen, mittlerweile flacht das aber leider wieder etwas ab“, sagt Kalweit.

Er hofft, dass sich in den kommenden Tagen weitere Helfer finden. Ziel ist es, bei der Sammlung bis Ende Juli insgesamt 43 755 Euro zusammenzubekommen. Ausgezahlt werden die Spenden aber bereits, sobald der Schwellenwert von 10 000 Euro überschritten ist.

70. Geburtstag in diesem Jahr

Die „Santa Barbara Anna“ feiert dieses Jahr ihren 70. Geburtstag. Für ihr Alter sei sie in gutem Zustand. Dennoch sind jetzt einige größere Reparaturen notwendig. So müsse unter anderem das Be- und Entlüftungssystem des Maschinenraumes erneuert werden, außerdem steht die Sanierung von Kombüse und Deckshaus an – Kosten, die die finanziellen Möglichkeiten des Betreibervereins Bramschot übersteigen. Schon der letzte Werftaufenthalt, der sechsstellige Kosten verursachte, hätte die Rücklagen des Vereins aufgebraucht. „Und durch die Pandemie hatten wir ja deutlich weniger Einnahmen. Wir haben es 2020 gerade mal knapp geschafft, die laufenden Kosten zu decken“, nennt Kalweit die Herausforderungen.

Deshalb hat sich der Verein an die Ostseesparkasse gewandt und sammelt mit Hilfe der Rostocker Bank nun Spenden bei einem sogenannten „Crowdfunding“, also einer Massenfinanzierung. Die Spendenaktion der „Santa Barbara Anna“ läuft über die „99 Funken“-Aktion der Ostseesparkasse. Dort kann jeder – egal ob Kunde der Bank oder nicht – für Projekte aus der Region spenden. Je nach Höhe des Betrags gibt es Prämien. Bei der „Santa Barbara Anna“ beispielsweise auch einen Tagestörn für alle, die jeweils 300 Euro geben.

Ospa verdoppelt erste 1500 Euro

Mindestens 10 000 Euro müssen bis Ende Juli zusammenkommen. Die ersten 1500 Euro werden von der Ospa verdoppelt. Sollte diese Schwelle nicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück.

Hier ist die Aktion zu finden: https://www.99funken.de/santa-barbara-anna

Von Katharina Ahlers