Familien und Pädagogen fordern einen besseren Personalschlüssel in den Kitas der Hansestadt und des Landkreises Rostock und starten ein Bürgerbegehren. Was nötig ist, damit Rostock vom bundesweiten Schlusslicht zum Vorbild in Sachen Krippenbetreuung wird, was das kostet und wie jeder dazu beitragen kann, das Ziel zu erreichen.