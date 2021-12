Aktion zu Neujahr: Darum impft ein Hamburger Arzt in Warnemünde

Rostock

Einen entspannten Neujahrstag mit der Familie – darauf wird Heinz Martens am Sonnabend wohl verzichten müssen. „Aber meine Familie trägt das mit und steht da voll hinter mir – es ist ja für eine gute Sache“, sagt der Hamburger Arzt. Am 1. und 2. Januar wird er im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Warnemünde gegen das Coronavirus impfen. Für den Arzt, der in Hamburg eine Praxis für Präventivmedizin leitet, eine Herzensangelegenheit. „Es ist sinnvoll, die Impfkampagne voranzutreiben und zu unterstützen“, sagt er. „Wir kriegen das doch alle mit – ältere Familienmitglieder, die gefährdet sind, junge Patienten, die unter Long Covid leiden, die ganzen Einschränkungen im Alltag. Der Weg heraus aus der Pandemie ist die Impfung.“

In seiner Heimatstadt ist der Mediziner seit einem Jahr in der Leitung der mobilen Impfteams engagiert, koordiniert Aktionen, baut kleine Impfzentren auf. Nun möchte er auch in Rostock, insbesondere in Warnemünde, helfen. „Meine Partnerin wohnt in Warnemünde, arbeitet in Rostock, daher bin ich eigentlich jedes Wochenende hier“, erklärt er seine Verbundenheit zum Ostseebad. Der Ortsteil habe zu jeder Jahreszeit seinen Charme. „Mir gefällt die Natur, ich bin viel draußen unterwegs.“ Als leidenschaftlicher Kite-Surfer bezeichnet er Warnemünde als sein Stamm-Revier. „Ich liebe den Wind und die hohen Wellen“, so Martens.

Kooperation mit Kirche

Die Idee kam kurz vor Weihnachten, als die Freundin seines Sohnes, der bis vor Kurzem in Rostock studiert hat, sich bei einem Besuch in Warnemünde impfen lassen wollte. „Ich habe gesagt, dass ich sie impfen kann – ich dann aber auch noch weitere Leute. Wenn ich eine Dose öffne, möchte ich alles verimpfen und nichts wegschmeißen“, so Martens. Kurzerhand hat er sich an die evangelische Kirche gewandt und eine Kooperation vorgeschlagen.

Für Pastor Harry Moritz eine sinnvolle und unterstützenswerte Aktion. „Unsere Landesbischöfin hat einen Aufruf gestartet und uns gebeten, solche Aufrufe zu unterstützen – wenn wir beispielsweise mit Räumlichkeiten helfen können“, erklärt er. Am 23. Dezember habe er kurzfristig die Anfrage bekommen, das Gemeindehaus für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verfügung zu stellen. „Das haben wir gerne gemacht. Ich halte das für sehr wichtig. Wir glauben, nur der Impfschutz wird es uns ermöglichen, mit der Pandemie zu leben.“

Die aktuelle Zeit sei für alle sehr belastend. „Das geht nicht nur den Handels- und Gewerbetreibenden so. Die Pandemie schränkt unser aller Leben massiv ein“, so Harry Moritz. „Das merken wir in den Gemeindeveranstaltungen und in den Gottesdiensten.“

Große Nachfrage an Weihnachten

Die spontane Impfaktion sei – auch ohne großen Vorlauf und mit wenig Werbung – sehr gut angenommen worden. 150 Menschen wurden an dem Tag geimpft. Hauptsächlich habe es Boosterimpfungen gegeben, aber auch bisher Ungeimpfte haben sich spontan für den Schutz entschieden. „Das freut mich sehr“, so Martens. Er lobt die Zusammenarbeit im Ostseebad. „Großen Zulauf haben wir von Menschen bekommen, die sich am Testcontainer haben testen lassen. Die Betreiber vom Handel- und Gewerbeverein haben auch unsere Aktion hingewiesen und die Leute zu uns geschickt“, berichtet er. Auch viele Touristen, die erst in einigen Wochen einen Booster-Termin bei ihrem Hausarzt bekommen haben, hätten sich kurzfristig für eine Impfung in Warnemünde entschieden. „Das Feedback war toll. Viele haben gesagt, dass sie ein Impfzentrum in Warnemünde vermissen.“

Wiederholung zu Neujahr

Aufgrund der guten Erfahrung hat sich der Hamburger entschieden, die Aktion zu wiederholen. Am 1. und 2. Januar soll es weitergehen – Unterstützung erhält der Mediziner von Medizinstudenten und medizinischem Personal. „Wir sind gut vorbereitet und denken, dass die Nachfrage hoch sein wird“, sagt er. Sollte der Andrang sehr groß sein, könne er sich vorstellen, die Aktion am 3. Januar zu wiederholen oder die Impfzeiten zu erweitern. „Es wird niemand weggeschickt.“

Von Katharina Ahlers