Aktionswochen „Freies Saatgut“ starten in Rostock: Diese sieben Standorte sind dabei

Stadtmitte

Saatgut steht am Anfang eines jeden Gartenjahres. In den letzten Jahrzehnten sind allerdings bis zu 90 Prozent der bewährten samenfesten Sorten mit ihrer breiten genetischen Ausstattung von Gärten und Äckern verschwunden. Engagierte Gärtnerinnen und Gärtner aus Rostock wollten das ändern und starteten vor zwei Jahren mit einem Saatgut-Aktionstag, um wieder mehr Vielfalt in die Kleingärten zu bringen.

Vom 1. März bis 10. April finden nun die „Aktionswochen Freies Saatgut“ kontaktlos an vielen Standorten in Rostock statt. „Das Rathaus, die FRIEDA23, der Warnow Park und auch die Kirchengemeinde in Biestow sind mit dabei,“ freut sich Wenke Kunath vom Verein Fruchtwechsel. „Gemeinsam stellen wir vor Ort Saatgut-Stationen auf und laden ein, samenfeste Sorten anzubauen.“ Die Samen stammen unter anderem vom Hof Ulenkrug bei Demmin. Der Hof organisiert seit vielen Jahren Saatgutbörsen in Mecklenburg-Vorpommern und will die Vielfalt des Saatgutes erhalten sowie regional erprobte Sorten weitergeben und vermehren.

Standorte der Saatgutbörsen in Rostock ab 1. März: Rathaus, Green Goldi Am Vögenteich, Ökovilla in der Hermannstraße, Mecklenburger Biomarkt An der Oberkante, Warnowpark in der Rigaer Straße, die Frieda 23 in der Friedrichstraße und die Mensa in der Ulmenstraße.

Zum Flyer mit weiteren Informationen und allen Standorten geht es unter: https://calendar.boell.de/de/event/aktionswochen-freies-saatgut

Von OZ