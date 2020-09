Aktiv-Ausstellung eröffnet: Das wünschen sich die Warnemünder

Rostock

Interessiert blickt Horst Priebe auf die Aufsteller im Warnemünder Gemeindezentrum. Seit Sonnabendnachmittag ist hier die Aktiv-Ausstellung „ Warnemünde für alle – von allen!“ zur Strukturförderung zu sehen. Sie zeigt unter anderem die Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung, die sich mit der Entwicklung des Seebads befasst. Wohnbebauung, Tourismus, Verkehr, Umweltschutz – rund 30 Warnemünder haben beim Büro für Stadt- und Regionalentwicklung ( BSR) Vorschläge zur Entwicklung ihrer Heimat eingereicht.

„Mich interessiert vor allem die Bebauung hier. Es ist unmöglich, was hier alles passiert“, sagt der 84-jährige Priebe. „Außerdem ist mir Barrierefreiheit wichtig. Es gibt Orte, da komme ich mit meinem Rollstuhl gar nicht lang.“ Zudem würden ihn Schlaglöcher und hohe Bordsteine vor große Herausforderungen stellen. „Aber ich darf mich nicht beschweren - da gibt es in Rostock noch viel schlimmere Stellen als in Warnemünde“, sagt er.

Verkehr und Stolperfallen thematisiert

Das Thema Barrierefreiheit liegt auch Ekkehard Romeike am Herzen. „Mich interessiert besonders, was für unsere Seniorenarbeit in den nächsten Jahren wichtig wird“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirates im Ortsbeirat. „Viele sind mobilitätseingeschränkt und wir erwarten, dass der Oberbürgermeister Madsen sein Wort hält und die Stolperfallen beseitigen lässt.“ Es sei erkennbar, dass vieles gemacht werde. „Aber keiner ist in der Lage, zu sagen, in welchem Zeitraum das geschehen wird. Die alten Leute, die sich jetzt quälen, wollen wissen, ob sie auch noch in den Genuss kommen, sich in Warnemünde bei schlechtem Wetter in der Dunkelheit über die Straße wagen zu können.“ Romeike ist zufrieden mit der Ausstellung. „Ich bin positiv überrascht. Es wurde mit einbezogen, was wir in verschiedenen Runden angeregt haben, und auch die Bürgervorschläge wurden aufgenommen“, lobt er. „Man muss sich viel Zeit nehmen, der Inhalt ist sehr aufschlussreich.“

Anja Epper von BSR ist zufrieden mit der Beteiligung. „Wir arbeiten ja für die Leute, daher ist es wichtig, sie mit einzubeziehen“, sagt sie. „Wir als Planer sind zwar die Profis - aber wir haben nicht immer die Ortskenntnisse und wissen nicht, wo gerade im Alltag die kleinen Ärgernisse sind.“

Schiffsbegrüßung und Willkommensschild

„Das ist alles sehr interessant“, erzählt Manfred Schmidt aus Hohe Düne beim Blick auf die Aufsteller. „Ich hoffe, dass sich Warnemünde schön entwickelt.“ Der Besucher interessiert sich vor allem für die Historie des Seebads und die Architektur. „Auch der Hafen und die Fischerboote sind schön“, ergänzt seine Frau Dorrit Schmidt. Doch das Paar sieht auch Probleme. „Ich habe Angst, dass die Mittelmole ein zweites Manhattan wird“, erklärt Manfred Schmidt. „Ich hoffe, dass wir nicht übersiedelt werden mit Ferienwohnungen.“ Seine Frau stört sich vor allem an der Sauberkeit. „Die ganzen Schmierereien finde ich schlimm“, sagt sie. „Und auch viele Gärten sehen nicht gepflegt aus.“

Das Ehepaar hat ebenfalls Vorschläge eingereicht. „Wenn man von der Stadtautobahn nach Warnemünde reinfährt, sieht die Umgebung nicht attraktiv aus. Wir haben uns überlegt, dass man in der Mitte vielleicht eine kleine Verkehrsinsel mit einem kleinen Leuchtturm errichten könnte“, sagt Dorrit Schmidt. „Und ein Schild mit ,Willkommen’ auf Deutsch und Englisch. Wir haben doch viele internationale Touristen.“ Ihr Mann schlägt zudem eine Begrüßungsplattform für Schiffe vor. „So etwas gibt es am Nord-Ostsee-Kanal auch“, sagt er. „Da werden Schiffe mit Lautsprechern, Flaggen und Hymnen begrüßt. Und für Besucher gibt es eine Anzeigetafel mit Informationen zu dem jeweiligen Schiff.“

Strukturkonzept wird fortgeschrieben

Das bisherige Strukturkonzept für Warnemünde und Hohe Düne wurde 2010/2011 entwickelt und verabschiedet. 2015 entschied die Bürgerschaft, dieses weiterzuentwickeln. Seitdem sind Ziele und Leitbilder überprüft worden. Untersucht wurden Stärken, Schwächen und Risiken. Die Fortschreibung des Strukturkonzeptes lebe nach Angaben des BSR von der regen Beteiligung. In den kommenden Wochen sollen die Warnemünder verschiedene Gelegenheiten bekommen, an der Planung und Gestaltung mitzuwirken. Im Anschluss an die Ausstellung wird ein gesondertes Beteiligungsverfahren für die Mittelmole beginnen. Bis zum Jahresende werden außerdem verschiedene Themenforen und Quartiergespräche stattfinden. Alle Formate sollen dazu beitragen, der Rostocker Bürgerschaft 2021 ein Strukturkonzept für Warnemünde vorlegen zu können.

Von Katharina Ahlers