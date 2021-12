Rostock

Mit einer Mahnwache unter dem Motto „Kein Pardon bei Beton“ demonstrierten etwa 20 Aktivisten am Mittwoch vor der Sitzung der Rostocker Bürgerschaft in der Stadthalle gegen die geplante Bebauung des Areals am Groten Pohl in der Südstadt. Schon lange sind die Ideen der Stadt für die Fläche Umweltschützern des Naturschutzbundes (Nabu) Mittleres Mecklenburg und anderen Vereinen ein Dorn im Auge. Das Fass zum Überblaufen brachten nun die kürzlich bekannt gewordenen Pläne des Münchener Autovermieters Sixt, der auf der Fläche ein Innovation Center bauen will – und das auch noch dort, wo eigentlich Wohnungen entstehen sollten.

Das sei keine nachhaltige Stadtplanung, kritisieren die Aktivisten in einem Offenen Brief an die Mitglieder der Bürgerschaft. „Wir wollen eine echte kooperative Bürgerbeteilung“, sagte Juliane Bäthge. Sie ist Nabu-Mitglied und setzt sich seit Jahren für den Erhalt von Grünflächen und Kleingärten in Rostock ein, so auch in der Initiative „Pütterweg bleibt“, die die letzten Parzellen am Groten Pohl erhalten will.

Seit 2018, also seit drei Jahren sei kein Beschluss zur Bebauung des Groten Pohl mehr öffentlich diskutiert worden, monierte Hannes Rabenhorst zudem zu Beginn der Sitzung der Bürgerschaft in der Stadthalle während der sogenannten Einwohnerfragestunde.

Mit Hilfe des Beirats für Bürgerbeteiligung soll der Bebauungsplan (B-Plan) für das Areal am Groten Pohl nun noch einmal neu aufgelegt werden, so die Forderung der Aktivisten. Außerdem forderten sie von der Rostocker Bürgerschaft, den geplanten Ausbau des Hafens zu stoppen. Für den sollen gemäß aktueller Planung gleich mehrere geschützte Flächen geopfert werden, darunter der Peezer Bach und der Oldenburger Tannen.

Von Katrin Zimmer