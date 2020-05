Rostock

Nicht nur die Autos rauschen an diesem Samstagnachmittag die Ernst-Barlach-Straße in Richtung Mühlendamm hinunter. Auch die Radfahrer haben teilweise ganz schön Tempo drauf. Im Gegensatz zu den Pkw müssen sich die Zweiradfahrer allerdings ihre Spur mit den Fußgängern und dem Gegenverkehr teilen – und das um eine Kurve und bergab. „Der Abschnitt hier ist kreuzgefährlich“, sagt Malte Brockmann vom Rostocker Radentscheid. „Radfahrer und Fußgänger sind hier gemeinsam auf nicht mal zwei Metern Breite unterwegs – das ist eine untragbare Situation“, so der Rostocker.

Schon vor zwei Wochen haben die Aktivisten deshalb eine Spur der Straße kurzzeitig für Autos gesperrt und in einen Radweg verwandelt. Dass die Aktion jetzt wiederholt wurde, liege auch an der Untätigkeit der Stadtverwaltung. „Wir haben nach der letzten Demo Kontakt zum Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und zu Senator Holger Matthäus aufgenommen und um einen Terminvorschlag für eine vor-Ort-Begehung gebeten. Doch passiert ist nichts“, bedauert Malte Brockmann, während er ein Fahrradsymbol auf die stadtauswärts führende Straße sprüht.

Städten droht durch Corona der Verkehrs- und Klimakollaps

Gerd Kindel kennt die Ernst-Barlach-Straße aus allen Perspektiven – ist als Fußgänger, aber auch mit dem Rad und Auto dort unterwegs. Dass jetzt für mehr Sicherheit protestiert wird, findet er super.

Gerd Kindel findet die Protestaktion super. Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Ich bin heute mal mit dem Auto da, habe aber extra angehalten, um zu sagen, wie unterstützenswert ich die Aktion finde“, sagt der Gehlsdorfer. Die Situation mit dem geteilten Fuß- und Radweg sei wirklich gefährlich und eng. „Aus dem Stand würde mir aber auch nicht einfallen, wie das besser zu lösen wäre“, bedauert Kindel.

Florian Becker hätte da eine Idee: Indem das, was an diesem Sonnabend für drei Stunden passiert, zur Dauerlösung und eine der Autospuren für die Radler umgenutzt wird. „Es braucht hier dringend mehr Flächengerechtigkeit“, sagt der Vertreter der Rostocker Greenpeace-Ortsgruppe. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie würden viele Menschen eine Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs meiden – aus Angst vor Ansteckung oder aufgrund der Maskenpflicht.

„Wenn wir wollen, dass sich die Menschen dann zwischen Auto und Rad für die gesunde und klimafreundliche Variante, nämlich das Rad, entscheiden, dann muss auch die Infrastruktur dafür da sein“, so Becker.

Greenpeace Deutschland hätte erst am Dienstag eine entsprechende Studie veröffentlicht, die vor einem Verkehrskollaps in den Städten aufgrund der Corona-Krise warnt. „In Berlin tut sich schon viel mehr, dort gibt es bereits zahlreiche Pop-up-Radwege, die sogar von der Stadt eingerichtet werden“, sagt Florian Becker, der bedauert, dass in Rostock der politische Wille dazu fehlt.

Weitere Aktionen sollen folgen

Eveline und Gerald Köppe sind überrascht, als sie bei ihrer Radtour am Samstag die kurzfristig neue Lösung entdecken. Wie gewohnt wollen beide eigentlich den Fußweg Richtung Steintor nutzen. „Wir sind hier auch als Fußgänger in diesem Abschnitt unterwegs. Und man muss schon schnell zur Seite springen können“, berichtet Eveline Köppe von ihren Erfahrungen.

Eveline und Gerald Köppe radeln öfter den Weg zwischen Steintor und Mühlendamm. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Eine bessere und vor allem sicherere Lösung für Fußgänger und Radler würden beide begrüßen. „Aber dann gibt es einen Auto-Rückstau bis zum Vögenteich“, mutmaßt Gerald Köppe.

Malte Brockmann vom Radentscheid will dieses Argument nicht gelten lassen. Zu oft würden Autofahrer bei der Verkehrsplanung bevorzugt. Verbessere sich die Infrastruktur, würden auch mehr Menschen das Rad nutzen, ist er überzeugt. „Und das sichere Fortbewegen muss allen Menschen gleichermaßen ermöglicht werden“, so Brockmann. Sollte sich in der Ernst-Barlach-Straße nicht bald etwas ändern, könnten weitere Aktionen folgen. „Wir brauchen hier eine Lösung – und zwar vom Steintor bis mindestens zum Mühlendamm. Notfalls gibt es die nächste Demo dann eben im Feierabendverkehr“, kündigt er an.

Von Claudia Labude-Gericke