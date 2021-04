Alarm für Adler-Retter bei Rostock: Polizei befreit Seeadler

Linstow

Eigentlich gelten Seeadler als Könige der Lüfte. Im Landkreis Rostock aber legte ein solcher Vogel wohl eher eine Bruchlandung hin: Der Greifvogel hatte sich mit seinen Schwingen in einem Wildzaun bei Glave nahe Linstow verfangen.

Aufmerksame Wanderer hatten das Tier am Sonntagmittag entdeckt und die Polizei gerufen. Statt Alarm für Cobra 11 hieß es Einsatz für Adlerretter: Die Autobahnpolizei befreite den geschwächten Vogel aus seiner misslichen Lage und rettete ihm damit wohl das Leben. Allein hätte der Adler in der Falle gesessen und wäre verendet oder zur Beute anderer Wildtiere geworden. Mit viel Geschick und ganz behutsam befreiten die Polizei den Vogel.

Nach kurzer Verschnaufpause tat der Seeadler, was er eigentlich am besten kann: Er stieg auf in die Luft und flog davon.

König der Lüfte am Boden: Der Seeadler hängt im Wildzaun fest. Quelle: Polizei

Von Antje Bernstein