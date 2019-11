Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend einen Unbekannten, der ein Andreaskreuz an einem Bahnübergang in Bützow (Landkreis Rostock) abbaute. Eine Genehmigung konnte er dafür allerdings nicht vorzeigen. Nun ermittelt die Bundespolizei in Rostock – und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.