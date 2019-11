Alkoholverkauf an Minderjährige: Stadt schult Händler in Jugendschutz

Rostock

Als erstes Unternehmen in Rostock hat sich Getränkeland für engagierten Jugendschutz zertifizieren lassen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer wurden von der Stadt zum aktuellen Gesetzesstand geschult und über die Risiken von Alkohol- und Zigarettenmissbrauch aufgeklärt. Sie bekamen außerdem konkrete Handlungsempfehlungen, die in schwierigen Situationen weiterhelfen sollen. Im Alltag sei es nicht immer einfach, sich korrekt zu verhalten, erklärt Doreen Donath, Leiterin der einer Lenkungsgruppe zur Suchtprävention im Gesundheitsamt. „Abend sind in vielen Geschäften die Verkäufer allein.“ Wenn dann eine Gruppe fordernd auftretender Jugendlicher vor der Kasse steht und unbedingt Bier oder Schnaps kaufen will, seien schon mal starke Nerven gefragt.

„Wir haben uns gesagt: Was kann man noch machen, außer abends mit Kontrollen in der Disko und in den Wallanlagen aufzutauchen“, erklärt Senator Chris Müller-von Wrycz-Rekowski ( SPD). 2017 entzog die Stadt dem Club „Kosmos“ in der Südstadt die Lizenz, nachdem die Kontrolleure dort nach Mitternacht dutzende betrunkene Jugendliche angetroffen hatten.

Piktogramme statt Amtsdeutsch

Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer hat die Stadt außerdem einen neuen Aushang des Jugendschutzgesetzes entworfen, den Gaststätten und Veranstalter gut sichtbar in ihren Räumen präsentieren müssen. Statt dem Abdruck Paragrafen in trockenem Amtsdeutsch ist in dem neuen Aushang dank bunter Piktogramme schneller erkennbar, ab wann beispielsweise Rauchen in der Öffentlichkeit erlaubt ist (ab 18 Jahre) oder der Kauf von Bier und Wein (ab 16). Der Aushang muss aktuell sein. Denn gelegentlich ändert sich etwas, so durften bis 2007 noch 16-Jährige öffentlich rauchen.

Regelung für Energy-Drinks gefordert

„Was ist eigentlich mit den Energy-Drinks?“, fragt Axel Heidebrecht, Inhaber der 120-Getränkeland-Filialen in MV. Für die bunten Getränkedosen mit teilweise extrem hohem Koffeingehalt fehle eine gesetzliche Regelung. Es gibt kein Verbot für den Verkauf der zuckrigen Getränke an Kinder, obwohl gerade sie durch den Konsum hohen Risiken ausgesetzt sind. Der Einzelhandel geht unterschiedlich damit um. „Wir sagen dann nein“, sagt Bianca Wilk, Verkäuferin bei Getränkeland in der Neubrandenburger Straße. Aber sie wisse, dass viele Supermärkte anders damit umgehen.

Von Gerald Kleine Wördemann