In Rostock und Wismar beginnt die Kreuzfahrt-Saison Ende März, Sassnitz startet einen Monat später und in Stralsund läuft das erste Schiff Anfang Mai ein. Insgesamt gibt es in den wichtigsten Häfen in Mecklenburg-Vorpommern 236 Schiffsankünfte. Die OZ zeigt alle Schiffe in einer Galerie.