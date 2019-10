Rostock

Mehrere hundert Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag im Rostocker Stadthafen gegen das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung demonstriert. Dazu waren sie nach Polizeiangaben mit mehr als 550 Traktoren in einer Sternfahrt aus dem ganzen Land in die Hansestadt gekommen.

Die Aktion ist Teil der Bewegung „Land schafft Verbindung“, bei der bundesweit Zehntausende Landwirte in mehreren Städten protestierten.Hintergrund sei, dass die Bauern durch das Agrarpaket die regionale Lebensmittelproduktion und ihre Existenz in Gefahr sehen.

Sie wollen mit dem Motto „Land schafft Verbindung“ erreichen, dass es bei gesellschaftlich wichtigen Themen wie Tierwohl, Insektenschutz und Lebensmittelsicherheit ein Miteinander und kein Gegeneinander gibt.

