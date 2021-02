Alle reden über Madsen: Kann Rostocks OB auch Ministerpräsident?

Rostock/Berlin

Wer die größte Stadt des Landes auf Kurs hält, der kann auch gleich das ganze Land steuern? Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen macht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Rang streitig – zumindest, was die bundesweite Aufmerksamkeit angeht: Kaum ein großes Medium in Deutschland, das in den vergangenen Wochen nicht über den Dänen und seinen erfolgreichen Kurs in der Corona-Pandemie berichtet hat. Am Mittwochabend sehen nun mehrere Millionen Zuschauer Madsen live in der ZDF-Talkshow mit Markus Lanz.

In den sozialen Medien wird der Ruf laut, dass Madsen zu Höherem streben sollte – Ministerpräsident oder sogar Bundeskanzler. Und selbst renommierte Meinungsforscher ermuntern den Rathaus-Chef, größere Ämter anzustreben. Doch dafür fehlt Madsen noch etwas.

Forsa: Madsen wäre guter Kandidat für die CDU

Vor allem innerhalb der CDU soll Madsens Name schon vor Monaten Thema gewesen sein. Als es darum ging, wer im Herbst als Spitzenkandidat Schwesig herausfordern soll. Die Christdemokraten entschieden sich aber anders – für Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack. Doch der hat ein Bekanntheitsproblem: Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OZ gaben nur 45 Prozent der Befragten an, Sack überhaupt zu kennen. Amtsinhaberin Schwesig kommt auf 92 Prozent.

„Die CDU in MV wäre gut damit gefahren, wenn sie Madsen als Gegenkandidaten zu Schwesig aufgestellt hätte“, sagt nun Forsa-Chef Manfred Güllner. Der bekannte Meinungsforscher hält den Rostocker OB für einen „spannenden Typen“ – im besten Sinne: „Er entstammt nicht dem normalen Politik-Zirkus. Das ist ein Vorteil. Die Menschen beklagen immer wieder, dass sich die Politik in ihrer Blase bewegt und nicht mehr richtig mitbekommt, was die Menschen wirklich bewegt“, so Güllner. Diesen „Malus“ habe Madsen nicht.

Primus in Deutschland

Dass Madsen bei der Landes-CDU überhaupt jemals im Rennen war, das bestreiten hochrangige Parteimitglieder jedoch: Er sei kein CDU-Mann, auch wenn die Christdemokraten ihn im OB-Wahlkampf unterstützt hätten. Madsen habe zu wenig thematische Schnittmengen mit der CDU.

Beliebt ist er aber dennoch: Auch bundesweit punktet Madsen mit seinem Auftreten – und seiner kontroversen Haltung in der Corona-Pandemie. Der Däne, der vor seiner Wahl zum Rostocker Rathaus-Chef Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock und erfolgreicher (Möbel-)Unternehmer war, sprach sich schon Ende des Jahres beispielsweise dafür aus, Restaurants und Handel zu öffnen: Dort könnten die Gesundheitsbehörden mögliche Corona-Ausbrüche nachverfolgen, bei privaten, verbotenen Feiern hingegen nicht. In den vergangenen Wochen war er gefragter Gesprächspartner bundesweit – weil Rostock wochenlang Deutschlands Primus bei den Neuinfektionen war, als erste Großstadt Schulen und Großveranstaltungen schon im März abgesagt hatte.

Madsen fehlt ein Stück Papier

Doch um Ministerpräsident oder mehr zu werden – wie es seine „Fans“ bereits in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook fordern – fehlt ihm etwas: Als EU-Bürger darf er an Kommunalwahlen teilnehmen und auch für Ämter in Rostock kandidieren, nicht aber auf Landes- oder gar Bundesebene. „Ihm fehlt die deutsche Staatsbürgerschaft“, sagt Dr. Robert Krüger. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der renommierten Rostocker Kanzlei Geiersberger Glas & Partner.

Von Kopenhagen ins Rostocker Rathaus Claus Ruhe Madsen wurde am 27. August 1972 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geboren. 1992 machte am Struer Statsgymnasium als Jahrgangsbester sein Abitur. Danach ging er nach Deutschland ins Ruhrgebiet und arbeitete in einem Möbelhaus. Später schloss er eine Ausbildung zum Handelsfachwirt ab. 1997 kam Claus Ruhe Madsen nach Rostock und gründete den Möbelhändler Möbel Wikinger. Von 2013 bis 2019 war er ehrenamtlicher Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. 2019 wurde er zum Oberbürgermeister von Rostock gewählt. Er ist damit der erste ausländische Rathauschef einer deutschen Großstadt. Er ging als parteiloser Bewerber ins Rennen, wurde dabei aber unter anderem von der CDU unterstützt.

Denn die Wahlgesetze auf Landes- und Bundesebene schreiben vor, dass nur deutsche Staatsbürger in den Land- oder den Bundestag gewählt werden dürfen. „Der Ministerpräsident und auch der Bundeskanzler müssen zwar nicht dem Parlament angehören, doch sie müssen nach gängiger Praxis dieselben Kriterien in Sachen Wählbarkeit erfüllen“, erklärt Krüger. Heißt: ohne deutschen Pass keine höheren Ämter.

OB müsste Sprachtest machen

Allerdings könnte Madsen einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Der würde dann im Senatsbereich seines Stellvertreters bearbeitet. „Er müsste einen Integrations- und einen Sprachtest absolvieren“, sagt Rostocks Vize-OB Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Und mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Auch durch den Sprachtest würden wir ihn wohl durchbekommen.“

Und was sagt der hochgehandelte OB selbst zu den möglichen neuen Aufgaben? Er weicht einer klaren Antworten aus. Bundeskanzler? „In Dänemark heißt das Staatsminister.“ Und: „Sitze im Auto auf dem Weg zu Lanz – und habe viel Zeit zum Nachdenken.“

Von Andreas Meyer