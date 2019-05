Rostock

Auf dem Gelände der früheren Allende-Klinik in Lütten Klein tut sich etwas: Dort, wo das Immobilienunternehmen Semmelhaack den Bau von Wohnungen plant, wurden bereits einige Pappeln gefällt. Sollte die Bürgerschaft auf ihrer Mai-Sitzung grünes Licht geben, wird in den Sommerferien als erste Maßnahme die Fernwärmeleitung, die entlang der St.-Petersburger-Straße auf dem Grundstück verläuft, unter die Erde verlegt. Die Kosten dafür tragen je zu einem Drittel die Stadt, der Bauherr sowie die Stadtwerke.

Anschließend soll von der St.-Petersburger-Straße aus die künftige Zufahrt zum Gelände errichtet werden. „Wenn alles so läuft, wie geplant, dann können wir im Frühjahr 2020 mit dem Hochbau starten. Als Bauzeit rechnen wir mit rund 15 Monaten“, sagt Hartmut Thede, Leiter Projektentwicklung der Semmelhaack-Familienstiftung, die als Bauherr auftritt. Deren Gesamtinvestition am Standort beläuft sich auf etwa 35 Millionen Euro.

Hell und wohnlich sollen die neuen Gebäude anmuten

Zur Galerie So sollen die neuen Häuser auf dem Gelände der ehemaligen Allende-Klinik in Rostock aussehen.

228 Wohnungen in mehreren Häusern

Das aktuelle Vorhaben der Investoren beruht auf Wohnbau-Plänen, die es bereits 2015 für das Gelände gab. Insgesamt sind auf der Freifläche vier Einzelhäuser mit jeweils fünf sowie ein Block mit sieben Geschossen vorgesehen. „Die zwischendurch mal diskutierte Gigantonomie gibt es nicht mehr“, sagt Thede als Anspielung auf die Pläne der vorherigen Grundstücksbesitzer, die ein Hochhaus mit 22 Etagen errichten wollten.

Als erstes sichtbares Zeichen für den Baubeginn soll in den Sommerferien die oberirdische Fernwärmeleitung in die Erde verlegt werden. Quelle: OVE ARSCHOLL

Stattdessen sind nun – verteilt auf die einzelnen Gebäude – insgesamt 228 Zwei- bis Dreieinhalb-Raum-Wohnungen geplant. „Die sind zwischen 50 und 85 Quadratmetern groß, alle barrierefrei und haben jeweils einen Balkon, Wintergarten oder Loggia“, so Hartmut Thede. Die künftige Kaltmiete würde sich laut des Semmelhaack-Vertreters zwischen 8,50 und 10 Euro pro Quadratmeter bewegen. Definitiv ausgeschlossen sind Gewerbeflächen – davon seien im Umfeld des neuen Wohnquartiers genügend vorhanden, so der Projektleiter.

Auto-Parkplätze im Gebäude

Um auf dem Gelände möglichst viel Grün zu erhalten, haben sich die Bauherren für eine besondere Parkplatz-Lösung entschieden: „Wir wollen in dem Quartier so wenig oberirdisches Blech wie möglich und haben deshalb die 155 Stellflächen in die Häuser integriert. Das geht zwar zulasten eines Geschosses, aber eine Tiefgarage hätte zusätzliche Emissionen bedeutet“, sagt Thede.

Die ebenerdige Park-Ebene in den Häusern würde mit Lamellen verkleidet. „So ist die Belüftung garantiert und die Autos sind zwar zu sehen, aber wenig zu hören.“ Ebenfalls in den Häusern integriert würden ausreichend Fahrradstellflächen. Lediglich die Behinderten- und Besucherparkplätze sollen außerhalb der Gebäude errichtet werden.

Zielgruppe von Studenten bis Senioren

„Unsere Zielgruppen sind Singles, Studenten, kleine Familien oder ältere Menschen“, sagt Thede. Um diese zusammenzuführen, seien im Quartier auch ein Gemeinschaftsraum sowie verschiedene Angebote im Außenbereich geplant. „Wir denken da neben dem Spielplatz an so etwas wie Boule-Flächen, Bänke und Ähnliches“, sagt er. Zudem soll das Gelände auch für Nicht-Mieter geöffnet werden – unter anderem mittels eines durchgängigen Fußweges von der Rigaer- zur Möllner Straße.

Was Thede ebenfalls ankündigt, sei die Einrichtung eines Quartierbüros samt Hausmeisterservice, damit die künftigen Mieter dauerhaft vor Ort Ansprechpartner haben. Wer will, könne in den Wohnungen auch alt werden: „Wir planen, mit der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft zusammenzuarbeiten“, sagt Thede. Das sei für die Mieter aber kein Zwang, sondern lediglich das Angebot eines Dienstleisters für ambulante Pflege.

Claudia Labude-Gericke