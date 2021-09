Rostock

Gemeinsam einen Kaffee trinken, zusammen einkaufen gehen, gekochte Senf-Eier zum Mittagessen oder einfach mal ein Schwätzchen halten – relativ alltägliche Dinge, die für junge und mobile Menschen normal sein dürften. Doch einsame Senioren oder beeinträchtigte Personen schaffen manchmal die einfachsten Dinge nicht allein. Diesen Menschen zu helfen, ihnen beizustehen und sie zu unterstützen, hat sich jetzt Jenny Birnbaum zur Aufgabe gemacht.

„Ich bin ein Mensch, der gerne hilft“

Manchmal ist es einfacher als gedacht, andere Menschen glücklich zu machen. Allein in Rostock ist über ein Viertel der Bevölkerung bereits im Rentenalter und älter. Wer im Alltag aufgrund des Alters oder einer Beeinträchtigung Hilfe braucht, kann sich über Jenny Birnbaum freuen.

Die 39-jährige Rostockerin und alleinerziehende Mutter hat sich jetzt mit ihrer Agentur „Seelenglück“ in Evershagen selbstständig gemacht. Sie möchte Menschen beistehen, die alleine nicht mehr so gut zurechtkommen. Als eine Art Gesellschafterin oder – wie sie es selbst nennt – „Alltagsbegleiterin“ ist sie für jeden da, der Begegnung und Zuspruch braucht. „Ich bin ein Mensch, der gerne hilft“, erklärt Jenny Birnbaum ihre Motivation für den Job, der ihr sehr am Herzen liegt.

Jenny Birnbaum (39) bietet mit ihrer Firma „Seelenglück“ Hilfe im Alltag an. Die Menschen wenden sich mit diversen Problemen bei ihr. Quelle: Martin Börner

Kaffee, Tee, Spazierengehen, Einkaufen oder einfach nur reden

Als Alltagsbegleiterin bietet sie neben haushaltsnahen Dienstleistungen vor allem sozialen Kontakt an, der vom Kaffeetrinken über die Begleitung zum Arzt, Einkaufen bis hin zu Gesellschaftsspielen sehr vielseitig variiert. Ihre älteste Klientin ist 94, ihre jüngste 32. Die meisten werden von einer Pflegekasse finanziell unterstützt, aber auch Senioren ohne Pflegestufe wenden sich an Jenny Birnbaum und tragen die anfallenden Kosten selbst.

„Wenn eine Pflegestufe besteht, werden meine Leistungen über die Pflegekasse abgerechnet“, berichtet die fröhliche Rostockerin. Man nimmt ihr sofort ab, dass sie frischen Wind in den Alltag der Senioren bringt. „Vielen älteren Menschen, die ein Leben lang selbstständig waren, fällt es schwer, sich einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Aber auch Angehörige wenden sich an mich, denn die Familie kann nicht alles leisten. Auch die Verwandten müssen auf sich selbst achten und aufpassen“, weiß die 39-Jährige.

Klarschiff machen im Bad und Senf-Eier zum Mittag

Auch Hanne (71) und Hans (86) Nau aus Lütten Klein bekommen regelmäßig Besuch von der jungen Gesellschafterin. Das Paar ist seit 41 Jahren verheiratet, lernte sich bei der gemeinsamen Arbeit im Fischkombinat kennen und lieben. „Da hab ich ihn mir gegriffen“, feixt Hanne Nau, „mein Mann ist ein Träumchen.“

Jenny Birnbaum (39) und Hans Nau (86) besprechen den Besuchsplan der Alltagsbegleiterin. Quelle: Martin Börner

Die redseligen Rentner freuen sich über Jenny Birnbaums Besuche, die im Bad auch mal Klarschiff macht oder zum Mittag Senf-Eier kocht. „Jenny tut uns einfach gut“, schwärmt Hanne Nau und fügt hinzu: „Das Schöne bei ihr ist, wenn wir sie brauchen, dann kommt sie auch.“

Hans Nau erinnert sich, wie sie zu Jenny gefunden haben. Eine seiner Töchter kam mit Jenny Birnbaum in einer Arztpraxis ins Gespräch und hat sofort gesagt: „Papa, das ist was für euch. Die macht ’nen guten Eindruck, die ist lustig. Ladet die mal ein.“ Gesagt, getan. Und nicht nur das Seniorenpaar freut sich über Jennys Besuch. Auch die 39-Jährige selbst sagt: „Es macht mir hier immer Spaß, die beiden haben so einen tollen Humor.“ Glücksmomente für beide Seiten.

Kontakt zu Jenny Birnbaum unter Tel. 0381 / 12 76 25 53 oder www.seelenglueck-rostock.com.

Von Anja von Semenow