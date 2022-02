Als Alternative zum KTV-Fest: Verein plant öffentliches Picknick im Rostocker Szeneviertel

Rostock

Gemütlich auf der Wiese zusammensitzen, miteinander reden, anstoßen, mitgebrachte Speisen essen und der Musik lauschen: Der KTV-Verein plant für den Frühling ein öffentliches Picknick im Szeneviertel – inspiriert unter anderem von dem Wunderland-Picknick, das im vergangenen Jahr im Rosengarten stattgefunden hat, sowie den Bürgerbrunch, der jährlich auf dem Uniplatz veranstaltet wird. „Solche Veranstaltungen sind beliebt und ich halte sie für wichtig und richtig – aber warum denn immer in der Stadtmitte sein?“, fragt Andy Szabó, Vorsitzender des KTV-Vereins. „So etwas eignet sich doch auch gut für die Kröpeliner-Tor-Vorstadt.“

Die Idee kam, als es an der Zeit war, das beliebte KTV-Fest zu planen. „Damit fangen wir meist im November oder Dezember an“, sagt Szabó. Zu der Zeit sei es aber – im Hinblick auf die Pandemie – unmöglich gewesen, eine solche Veranstaltung wie in Vor-Corona-Zeiten zu planen. „Es war ja noch nicht abzusehen, ob so etwas im Frühjahr geht oder nicht. Und wir wollten auch nicht alles vorbereiten, was wir dann wieder verwerfen müssen.“

Alternative wichtig

Für den Verein stand jedoch fest: Es soll auf keinen Fall gar nichts stattfinden. So wurde die Idee eines KTV-Picknicks geboren. Ein Tag, an dem Freunde und Familien eine Picknickdecke raussuchen, einen Korb mit Speisen und Getränken zusammenstellen und im Stadtteil in gemütlicher Runde zusammenkommen sollen.

Der Verein selbst möchte dafür Brötchen zur Verfügung stellen. Zudem sind Stände für Getränke und Süßes geplant.

Datum steht – Ort noch nicht

Auch ein Datum steht schon fest – am 21. Mai zwischen 10 und 14 Uhr. „Das KTV-Fest findet ja immer rund um den Kindertag statt. Dieser ist am ersten Juni. Das Wochenende davor ist Himmelfahrt, das Wochenende danach Pfingsten. Da sind viele – auch im ehrenamtlichen Organisationsteam – nicht da. Mitte Juni war uns zu spät“, erklärt der Vorsitzende.

Die größte Unklarheit stellt hingegen noch der Veranstaltungsort dar. So hat sich das Team fünf mögliche Orte im Szeneviertel überlegt. „Bei der großen Wiese am Werftdreieck hätten wir den Vorteil, dass sie sehr groß und noch nicht bebaut ist“, so Szabó. „Auf dem Ulmencampus wäre eine Infrastruktur und sanitäre Anlagen gegeben.“ Weitere Optionen seien die Slipanlage hinter Edeka – dort habe man eine schöne Nähe zum Wasser, könnte aber windgeschützter als im Stadthafen sitzen. Auch die Wiese am Kanonsberg haben die Verantwortlichen ins Auge gefasst. „Das ist eine Fläche, die nur darauf wartet, dass da eine Veranstaltung stattfindet.“ Möglich, aber nicht ideal sei der Lindenpark. „Dort haben wir nicht die großen freien Wiesen und viel Schatten“, erklärt Szabó. Anfragen bei der Stadt, der Wiro und der Universität seien gestellt worden, der Verein wartet derzeit auf Rückmeldungen.

Ziel: Menschen zusammenbringen

Auch mit den Künstlern, die das Fest musikalisch begleiten sollen, laufen derzeit Gespräche. Feste Zusagen gebe es aber noch nicht. Um die Veranstaltung zu refinanzieren und die Künstler bezahlen zu können, soll es zudem eine Tombola geben.

Der KTV-Verein setzt sich seit Jahren dafür ein, viele Menschen an einem Ort im Stadtteil zusammenzubringen. „Das widerspricht ja leider der aktuellen Situation“, sagt der Rostocker. „Wir versuchen dennoch, Lösungen zu finden, sind aber natürlich nicht so frei.“ So gebe es Überlegungen, das KTV-Dinner digital abzuhalten. Statt des KTV-Wichtelns gab es im vergangenen Jahr eine Nikolaus-Schuh-Aktion für Kinder, ein Jahr zuvor wurde als Alternative ein Kunstkalender zum Advent in den Schaufenstern des Stadtteils gezeigt.

Ganz aufgegeben hat der Verein das KTV-Fest auch noch nicht. „Wir haben überlegt, weil der Wunsch nach Kultur im öffentlichen Raum sehr groß ist, eine Herbstvariante zu erarbeiten.“ Diese werde dann aber in kleinerer Form – etwa mit Bühne am Brink oder Margaretenplatz – und nur für einen Tag stattfinden.

