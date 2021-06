Rostock

Sie wirkt schon jetzt wie ein Filmstar. Die kleine Clara aus Rostock hat alles, was eine perfekte Ballerina braucht. Die Statur, die Anmut, den Willen. In einem internationalen Wettbewerb setzt sich die 10-Jährige gegen ihre weltweite Konkurrenz durch.

Clara bekommt als Einzige aus Mecklenburg-Vorpommern einen der begehrten Plätze an die Staatliche Ballettschule in Berlin. Ein Erfolg, der die Familie vor einen ungeahnten Entschluss stellt.

Clara – von Beginn an eine Ausnahmeerscheinung

Wer hätte damit gerechnet? Keiner – sagen die Eltern, Daniela und Johannes Beier. Eine aber hat es gleich gespürt: Sabine Marquardt, die erfahrene Ballettlehrerin der gleichnamigen Ballettschule in Rostock. „Ich habe es von Anfang an gemerkt, als ich Clara gesehen habe. Man erkennt ja sofort Temperament und Persönlichkeit und das hatte sie von Anfang an. Sie hat mit dem Körper als Instrument alles sofort richtig umgesetzt.“ Und mit diesen idealen Voraussetzungen hat sich die 10-Jährige gegen Wettbewerber aus aller Welt durchgesetzt.

Clara Breier (10) steht an einem Spiegel und lächelt in die Kamera. Sie trägt ein weißes Tanzkostüm mit rotem Kragen. Quelle: Martin Börner

„Es war ihr eigener Wunsch“

Clara tanzt, seit sie drei Jahre alt ist. „Wir haben sie nie dazu gedrängt, es war immer ihr eigener Wunsch“, sagt Mutter Daniela Beier (40). Die Eltern sind mächtig stolz auf ihre Tochter, aber mindestens genauso überrascht und überwältigt von der Tatsache, dass ihr kleines Mädchen jetzt ganz allein auf das Internat der staatlichen Ballettschule in Berlin wechselt. Eine einschneidende Entscheidung, für die Clara und ihre Familie nur wenig Bedenkzeit hatten.

Bedingungsloser Rückhalt der Familie

Clara selbst reflektiert: „Für mich war das nicht sofort klar, ob ich das will und ob das was für mich ist. Dann habe ich Mut gekriegt und mich dafür entschieden. Dann wollte ich das schon versuchen.“ Bedingungslosen Rückhalt findet Clara in ihrer Familie, zu der noch zwei kleinere Brüder gehören. Mit ihren Eltern kann sie über alles reden und die beiden stehen fest hinter ihrer Tochter und hinter ihrer Entscheidung. „Wir lassen dich frei, aber wir sind nah“, beschreibt Mama Daniela das Herzensprinzip.

Mit moderatem Training hat sich Clara gegen die weltweite Konkurrenz im Ballettbereich durchgesetzt. Quelle: Martin Börner

„Wir wollen das Beste für Clara“

Vater Johannes (39) stehen die Tränen in den Augen, bei dem Gedanken daran, sein kleines Mädchen ziehen zu lassen. Doch die Eltern wollen ihrer Tochter die Möglichkeit bieten, sich schon jetzt zu verwirklichen. „Für uns ist es nicht leicht, aber wir wollen das Beste für sie“, sagt Johannes Beier. „Papa weint gleich“, erkennt Clara mit einem Blick auf ihren Vater. Wie ist es für Clara, bald auf einem Internat zu sein, knapp 200 km entfernt von der Familie?

Eine 10-Jährige allein auf großem Weg

„Ich werde versuchen, nicht so oft daran zu denken, damit ich nicht so traurig bin. Ich werde sie vermissen, aber ich werde damit klar kommen“, erklärt die 10-Jährige. Der einzige Trost: Ihr Vater ist beruflich als Projektleiter zweimal die Woche in Berlin, sonst wäre Clara diesen Schritt auch nicht gegangen, egal wie bewundernswert selbstständig sie sich mit 10 Jahren schon zeigt. „Wenn Papa nicht in Berlin arbeiten würde, würde ich auch nicht hingehen“, weiß Clara.

Sabine Marquardt hat als erfahrene Ballettlehrerin Claras Talent sofort erkannt und stetig gefördert. Quelle: Martin Börner

Ein Ausnahmetalent mit Selbstbewusstsein

Auf den alles entscheidenden Wettbewerb hat sich das junge Talent auf seine Weise vorbereitet. „Ich hatte für die Vorbereitung nur einen Monat Zeit und habe mir dafür Youtube-Videos aus Russland angeschaut und Bücher gelesen“, erzählt Clara, die sonst zweimal die Woche Ballettunterricht hat. In Berlin wird sie täglich trainieren und auf eine Eliteschule gehen. Ob sie in der Schule auch so gut ist wie im Ballett? „Ich habe nur zwei Zweien im Zeugnis, das war nicht zu ändern.“

Nach der Ballett-Karriere will Clara Ärztin werden

Den Eltern und Ballettlehrerin Sabine Marquardt ist bewusst, dass es auf einer Ballettschule auch mal hart und wenig herzlich zugehen kann. Drill und Konkurrenz sind in dieser Branche keine Märchen. „Ein Zurück geht immer“, sagt der Vater. Claras Erscheinung lässt hoffen, dass sie trotz ihrer erst 10 Jahre den zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist.

Und Clara scheint schon jetzt ganz genau zu wissen, was sie will: „Wenn ich mit dem Bühnentanz fertig bin und in Rente gehe, dann will ich Ärztin werden.“ Dann kann sie ja die ganzen Balletttänzerinnen behandeln! „Ja, genau.“

Von Anja von Semenow