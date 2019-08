Rostock

Erst der verheerende Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen, nun der tote Taucher, der im Ziegelsee in Schwerin offenbar nach Waffen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg suchte: Immer wieder wird die Gefahr der militärischen Altlasten deutlich. Auch in Mecklenburg gibt es einige Brennpunkte. In Rostock etwa herrschte im März der Ausnahmezustand – nach dem Fund einer Fliegerbombe musste die Innenstadt evakuiert werden. Und in Wismar entschärfte der Munitionsbergungsdienst (MBD) des Landes im April eine Panzermine und eine Flak-Granate in der Nähe des Bürgerparks.

Rostock und Wismar sind besonders betroffen – schließlich sind die Hansestädte wegen ihrer Flugzeugwerke vor mehr als 70 Jahren bombardiert worden. Allein über Rostock soll die alliierte Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg 8640 Sprengbomben und 960 Tonnen Brandbomben abgeworfen haben. Rund zehn Prozent – so die Schätzung der Fachleute des Munitionsbergungsdienstes – explodierten nicht und könnten noch heute im Erdreich liegen.

Alte Luftaufnahmen geben Hinweise

Seit Jahrzehnten wertet der MBD daher Luftaufnahmen aus – unter anderem aus den Archiven der britischen und amerikanischen Luftwaffe. Aber auch in Wäldern und militärischen Sperrgebieten wird noch alte Munition vermutet. Ein Beispiel dafür ist die Halbinsel Wustrow bei Rerik, die zwischen den 1930er und 1990er Jahren militärisch genutzt wurde. Besonders problematisch: Hier liegen die Altlasten nicht nur an Land. Nach Aufspülungen wurde dort in großem Stil Munition an den Strand gespült. Die Reinigung dauerte Wochen.

Viele munitionsbelastete Flächen sind inzwischen beräumt worden – wie das Haffeld in Wismar: Früher befanden sich hier die Dornier-Flugzeugwerke, später nutzte die Rote Armee das Gelände als Übungsplatz. Heute ist es ein Industriegebiet. Und in Boltenhagen ist auf dem ehemaligen Sperrgebiet der Halbinsel Tarnewitz eine moderne Marina errichtet worden.

Eigentümer finanziert Beräumung

Doch noch immer sind tausende Hektar Land in Mecklenburg mit Bomben, Patronen und Granaten belastet. Die Entsorgung wird noch Jahrzehnte dauern, schätzen Experten – auch weil das Geld kostet. „Eine Beräumung muss finanziert werden und die Finanzierung richtet sich unter anderem nach den Eigentumsverhältnissen“, sagt Marion Schlender, Sprecherin des Innenministeriums. Zum Beispiel müsse ein Bauherr die Untersuchung eines Baugrundstückes nach Bombenblindgängern als „Vorsorgemaßnahme“ selber bezahlen. Bei Funden hingegen übernehme das Land die Finanzierung.

Immerhin: Wie Schlender mitteilt, hat der Bund zugesagt, deutlich mehr Mittel für die Beräumung seiner kampfmittelbelasteten Liegenschaften in MV bereitzustellen. Nach Angaben der Bundesimmobilienanstalt sind dafür bis 2037 insgesamt 146 Millionen Euro vorgesehen – also rund 8 Millionen Euro pro Jahr. „Wenn der Bund mehr Geld für die Kampfmittelberäumung seiner Liegenschaften zu Verfügung stellt, müsste das Land auch sein jetziges Personal durch zusätzliches Fachpersonal aufstocken“, so Schlender.

Der Munitionsbergungsdienst des Landes hatte im Jahr 2018 insgesamt knapp 400 Soforteinsätze, um zufällig gefundene Munition, Granaten oder Bomben zu entschärfen. „Hierbei wurden insgesamt 7,4 Tonnen Kampfmittel geborgen“, teilt das Innenministerium mit.

