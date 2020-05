Alte Songs in neuem Gewand: Warnemünder bringt Wende-CD heraus

Warnemünde

Wie klingt es wohl, wenn sich lokale Musikergrößen, wie Bad Penny, Spill oder Peter Grützmann, an deutschen Titeln aus der Vor-Wendezeit versuchen? Dieser Frage ist der Inhaber von Warnemündes Schallplattencafé „Coaast“, Andreas Buhse, auf den Grund gegangen.

Am Montag ist eine CD erschienen, die die Warnemünder und gesamtdeutsche Musikszene auf insgesamt 18 Titeln vereint. Nur ob der eigentliche Anlass – die dritte Auflage der Rostock-Suite-Veranstaltungsreihe – überhaupt stattfinden kann, ist weiterhin unklar.

Als Andreas Buhse das erste Mal von der Maueröffnung gehört hat, war sein erster Gedanke: „Endlich kann ich West-Platten kaufen“. Also macht er sich im November 1989 als Erstes auf den Weg in einen Hamburger Plattenladen. „Die erste Vinyl, die ich da gekauft habe war ‚Everlong Sunset‘ von Van Morrison“, sagt er und lacht.

Vom Schwarzhändler zum Plattenverkäufer

Tatsächlich hatte die Maueröffnung einen faden Beigeschmack. Denn Buhse hatte sich in Rostock einen Namen gemacht, indem er in der DDR seltene Platten schwarz verkauft hatte. „Man musste damals ja nehmen, was man kriegen konnte“, sagt er, der zum damaligen Zeitpunkt noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock im Fachbereich für Sozialgeschichte tätig war.

Nach der Wende war er an der Entstehung einer Plattenbörse beteiligt, auf der getauscht und verkauft wurde. 1992 macht er seine Leidenschaft dann offiziell zum Beruf. „Seit 1992 betreibe ich nun ein Schallplattengeschäft in Warnemünde“, sagt er stolz. Und dabei ist es nicht geblieben. Denn neben dem Vertrieb der Tonträger hat er mit der „Cooast-TMP“ auch ein Label gegründet, auf dem über die Jahre knapp 40 CDs erschienen sind. Das neueste Projekt des Warnemünder Kulturförderers: „Dreißig – die Rost(r)ock Suite III“.

Ein Jubiläum als Anlass

Am Montag ist die CD offiziell erschienen. Was darauf zu hören ist? „Die größten Hits aus den Jahren 1959 bis 1989 aus Ost und West“, sagt Buhse, der das diesjährige Jubiläum von dreißig Jahren Wiedervereinigung zum Anlass für die Zusammenstellung der Titel genommen hat.

Bei den zum Großteil bekannten Songs handelt es sich jedoch nicht um die für den heutigen Hörgenuss wohl etwas verstaubt klingenden Originale, sondern um verschiedenste Interpretationen. „Etwa die Hälfte der Songs wurde von Warnemünder und Rostocker Künstlern neu interpretiert“, sagt Buhse. Darunter befinden sich lokale Vertreter, wie Spill, Bad Penny oder auch Peter Grützmann, die sich den Klassikern aus Ost und West gewidmet haben. Zu hören sind etwa Baps „Verdammt lang her“, Karats „Über sieben Brücken“ oder Holger Bieges „Reichtum der Welt“.

Auch heute noch aktuell

„Teilweise haben diese Songs auch heute noch eine unheimliche Aktualität. Denn Bieges ‚Reichtum der Welt‘ hat damals schon das thematisiert, was die ‚Fridays-for-Future-Bewegung‘ heute noch umtreibt – als wenn 40 Jahre nichts passiert ist“, sagt Buhse über die Wahl der Titel.

Aufgenommen wurde ein Großteil der Songs im Rostocker Tonstudio von Peter Grützmann. Angereichert werden die Interpretationen der lokalen Musikszene mit jenen von Originalkünstlern. So kann man etwa eine Frank Schöbel-Version von Ute Freudenbergs „Jugendliebe“ hören. Auch das berühmte „Als ich fortging“ von Karussell gibt es in einer aktualisierten Version der Band auf dieser CD.

Corona: Ein zu großes Risiko

Eigentlich diente die gesamte Produktion dem Merchandising für die dritte Auflage der Rost(r)ock Suite. Diese sollte zum Jubiläum der deutschen Einheit in der Warnemünder Kirche stattfinden. Gemeinsam mit dem Autor Jobst Mehlan und Knut Linke von der Agentur Kulturmeer wollte Buhse eine Inszenierung mit Lyrik, Theater und Live-Musik auf die Beine stellen, die die Rolle der Rockmusik für die Wiedervereinigung thematisieren sollte.

Nun ist Buhse jedoch von der ursprünglichen Planung abgewichen. Zu groß sei das Risiko, dass der Corona-Virus die Veranstaltung in der Kirche unmöglich macht. Die Tourismuszentrale prüfe derzeit, in welcher Form die Veranstaltung stattfinden kann. Buhse hat jedoch bereits eine Lieblingsvariante. „Wir wollen das Ganze jetzt am 3. Oktober im Warnemünder Kurhaus aufführen.“ Dort sollen dann die lokalen Künstler die Titel von der CD auch live präsentieren – unterlegt mit dem passenden Filmmaterial. „Und während der Veranstaltung kann man die CD dann natürlich auch kaufen“, sagt Buhse und lacht.

Warnemünder Visionärszentrale

Warum er sich die ganze Mühe macht? „Ich will den Musikern aus unserer Region eine Möglichkeit verschaffen, etwas verdienen zu können.“ Freund und Mitstreiter Knut Linke bezeichnet Buhses Schallplattencafé gar als „Warnemünder Visionärszentrale“. Der Inhaber des Geschäftes wiegelt jedoch ab: „Ich bring nur die Ideen. Die Umsetzung müssen andere machen“. Und wie das dieses Mal gelingt? Davon kann man sich seit dieser Woche auf einem runden Silberling überzeugen lassen.

Die CD und wo sie zu haben ist Die CD „Dreißig – Rost(r)ock Suite III“ kann man seit Montag in Cooasts-Schallplattencafé, in der Buchhandlung Krakow Nachfolger, der Mühlenapotheke und dem Warnemünder Reformhaus für 12,95 Euro kaufen. Die Auflage ist auf 500 Stück limitiert. Das CD-Booklet wurde von der Rostocker Grafikerin Daniela Krätzel gestaltet. Über ein Jahr lang hat Andreas Buhse von der Idee bis zur Veröffentlichung gebraucht. Neben den neuen Aufnahmen von Künstlern aus der lokalen Musikszene hat Buhse sich die Lizenzen für die restlichen Coverversionen gestandener Vertreter, wie Frank Schöbel, Karussell oder auch Berluc, gesichert.

Von Moritz Naumann