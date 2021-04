Tessin

Sie sind oft der einzige Besuch, den die älteren Menschen in den Dörfern rund um Tessin in diesen Wochen bekommen. Die Pflegekräfte der ambulanten Alten- und Krankenpflege am Tessinum werden jeden Tag sehnsüchtig erwartet.

Einsamkeit sei in dieser Pandemiezeit ein Riesenproblem. Immer wieder werde sie gefragt: „Darf mein Sohn oder meine Tochter noch kommen?“, berichtet Pflegerin Silke Schnelle. Die alten Menschen seien angesichts immer neuer Regelungen sehr verunsichert.

Mit Verwunderung hätten die Patienten zuerst auf das neue Outfit ihrer Pflegekräfte reagiert. Schutzkittel, Handschuhe, Schutzmasken. Die Hygienestandards in der Pflege sind ohnehin hoch, aber in Corona-Zeiten noch verschärft. „Für die Patienten war das gewöhnungsbedürftig“, sagt Silke Schnelle, die vor allem Pflegebedürftige im betreuten Wohnen in Tessin versorgt. „Einige wollten das nicht, zumal die Kommunikation mit Maske ja schwierig ist. Wir mussten sie erst überzeugen, dass wir das auch zu unserem Schutz machen.“

Wöchentliche Tests für Mitarbeiter und Patienten

Einen Corona-Infizierten hatten die ambulanten Pflegekräfte bislang nicht. Dreimal wöchentlich werden die Mitarbeiter, einmal wöchentlich die Patienten getestet. „Patienten in Quarantäne haben wir allerdings schon versorgt“, berichtet Pflegedienstleiterin Ines Ebert. Da würden die Pflegerinnen dann in Ganzkörperschutzkleidung arbeiten. Am Ostermontag haben 106 der betreuten Pflegebedürftigen ihre zweite Corona-Schutzimpfung bekommen. Damit sei ihnen eine große Sorge genommen.

Pflegedienstleiterin Ines Ebert (r.) und ihre Stellvertreterin Ines Weiher besprechen den Dienstplan. Quelle: Doris Deutsch

Pflegedienst bedeutet Vertrauen. „Die Patienten sehen, dass wir uns und auch ihr Umfeld zu Hause ständig desinfizieren“, erzählt Silke Schnelle, die seit 16 Jahren als Pflegerin arbeitet. Viele hätten große Angst vor Corona, wollten nicht, dass das Personal zu oft wechselt. „Darauf haben wir natürlich reagiert, den Dienstplan entsprechend abgestimmt, dass nicht immerzu neue Schwestern zur Pflege kommen“, sagt Chefin Ines Ebert. Es gebe keine personenbezogene Pflege mehr. „Aber wir versuchen konstante Pflegerinnen in den Haushalten einzusetzen“, erklärt Schwester Ines, das sei vor allem für demenzkranke Patienten besonders wichtig.

Täglich 30 Pflegekräfte auf Tour

210 Pflegebedürftige versorgt der ambulante Dienst am Tessinum in der Häuslichkeit und im betreuten Wohnen. Die Patienten sind zwischen 59 und 103 Jahre alt. Täglich sind etwa 30 Pflegekräfte in Tessin und den umliegenden Dörfern unterwegs, morgens und abends, an Wochenenden und Feiertagen. Sie geben Medikamente, spritzen Insulin, wechseln Verbände. Sie waschen die Patienten, bereiten Frühstück und Abendbrot, mobilisieren, erledigen Hausarbeit, kaufen ein. Je nachdem, welche Leistungen erbracht werden sollen. „Das dauert manchmal schon zwei Stunden bei einem Pflegebedürftigen“, sagt Pflegerin Silke Schnelle, die in ihrer Sechs-Stunden-Schicht täglich sechs bis sieben Patienten zu versorgen hat.

Und gerade jetzt in kontaktarmen Zeiten soll auch noch Zeit für ein Gespräch bleiben. „Das ist so wichtig“, betont die 54-Jährige, „die Patienten reden über ihre Kinder, die Familien, von früher.“ Sie genieße es, wenn ihre 103-Jährige aus alten Zeiten berichtet. „Sie erzählen uns Dinge, von denen oft nicht mal die Kinder wissen“, sagt Silke Schnelle. Die alten Menschen hätten großes Vertrauen zu ihren Pflegerinnen.

„Wir sind Gäste in der Häuslichkeit“

Bei der Körperpflege müsste oft eine Hemmschwelle überwunden werden. Ein Mann ziehe beim Duschen immer eine Badehose an. „Das respektieren wir natürlich“, erklärt Ines Weiher, die stellvertretende Pflegedienstleiterin. Der Verlust der Selbstständigkeit müsse von den Betroffenen erst einmal verarbeitet werden. „Wir sind Gäste in der Häuslichkeit und akzeptieren, wie der- oder diejenige lebt“, betont Silke Schnelle. Die Pflegekräfte müssten sich auf jeden Haushalt neu einstellen und viel Fingerspitzengefühl beweisen.

In jeder Schicht gehe es um die Bedürfnisse anderer, kranker Menschen. „Jeder hat andere Befindlichkeiten, Sorgen und Nöte“, beschreibt es die Pflegerin. Das sei anstrengend, der Beruf oftmals „aussaugend“. Sie selbst tanke Kraft in der Familie, im Garten. „Wenn ich aber die Wohnung eines Patienten verlasse, alles getan habe, dass es ihm gut geht, gibt mir das ein gutes Gefühl. Dann weiß ich, das ist der Job, der mir großen Spaß macht.“ Sie lobt das Team der ambulanten Pflege am Tessinum, das gute Arbeitsklima. In den Teamberatungen tauschten sich die Kollegen zu Patienten aus. „Das ist manchmal zeitraubend, aber sehr wertvoll“, sagt Schnelle. Vor allem im Sterbeprozess, der in dieser Branche zum Alltag gehört.

Konditionen und Bezahlung haben sich verändert

„Die Menschen sollen zu Hause sterben dürfen“, betont Ines Weiher. Um das zu ermöglichen, teilten sich Pflegerinnen bei der Sterbebegleitung auf, halten auch Nachtwachen. Sie nehmen nach jahrelanger Betreuung Abschied, „aber man lernt auch, Distanz zu wahren“, so Weiher. In Erinnerung bleibt Kurioses: „Die Frau zum Beispiel, die immer schon mit ihrem Rollator vor der Bürotür saß und gewartet hat, dass wir zur Arbeit kommen“, erzählt sie. „Oder die ältere Dame, die bis ins hohe Alter immer geschminkt werden wollte.“

„Die Pflege ist ein sehr anspruchsvoller Beruf.“ Carsten Steinbrügge, Geschäftsführer im Tessinum Quelle: Doris Deutsch

Viel habe sich für die Mitarbeiterinnen in den letzten Jahren geändert, erfährt Carsten Steinbrügge, erst seit 1. Februar Geschäftsführer im Tessinum, von seinen Pflegekräften. Teildienste – früh und spät – gäbe es kaum noch, die Bezahlung habe sich deutlich verbessert, nach BPA-Tarif. „Die Pflege ist ein sehr anspruchsvoller Job“, sagt Steinbrügge, „und in Corona-Zeiten besonders schwer.“ Er sei froh, so ein engagiertes Team zu haben, „das offen ist für Veränderungen und diese auch anstrebt“. Ihm sei es wichtig, den Kolleginnen zwischen 25 und 65 Jahren, gute, familienfreundliche Arbeitskonditionen anzubieten. Denn die Mitarbeiter hätten eine hohe Doppelbelastung zu schultern, Verantwortung für die Patienten und die Familie.

Von Doris Deutsch