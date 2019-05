Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Der linksgerichtete Verein „Alternatives Wohnen in Rostock“ (Awiro) ist seinem Ziel näher gekommen, die beiden Projekthäuser in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) zu kaufen. Eine Spendenkampagne im Internet hat mehr als 20 000 Euro eingebracht. „Das ist ein riesiger Erfolg. Wir haben nicht erwartet, dass wir über diesen Weg so viel Geld erhalten“, sagt Vereinssprecher Danny Schmidt. Ursprünglich war die sogenannte Crowdfunding-Kampagne für sechs Wochen angesetzt. Nun ist sie aufgrund des großen Zuspruches verlängert worden. Schmidt ist optimistisch: „Wir wollen den Kauf im Sommer über die Bühne bringen.“

Seit mehr als 20 Jahren betreibt der Awiro-Verein nun schon sein Jugend- und Wohnprojekt in der KTV. Demnächst läuft jedoch der Mietvertrag mit dem städtischen Wohnungsunternehmen Wiro aus. „Um unsere Projekte langfristig zu sichern, haben wir uns dazu entschlossen, die beiden Häuser zu kaufen“, sagt Schmidt. Dabei gehe es nicht nur um den Erhalt der sozialverträglichen Mieten in den Wohnungen. „Wir sind auch der einzige Jugendclub im kinderreichsten Stadtteil Rostocks“, betont Schmidt.

Bis zu 30 Jugendliche täglich im Café

Generell gebe es nach Angaben des Vereins in Rostock nur drei selbst verwaltete Jugendclubs – und diese seien enorm wichtig. „Als junger Mensch hast du immer jemanden vor dir: Zuhause deine Eltern, in der Schule deine Lehrer, im Verein dein Trainer und im Jugendclub dann den Sozialpädagogen. Bei uns finden die Jugendlichen einen Ort, wo das nicht so ist“, so Schmidt.

Täglich nutzen bis zu 30 Jugendliche das Café Median und die anderen Räume. „Wir haben zum Beispiel eine Kreativwerkstatt zum Basteln und Transparente malen, einen Proberaum im Keller, in dem früher oft die Band Feine Sahne Fischfilet war, und eine Fahrradwerkstatt“, sagt Vereinsmitglied Malte Güldenpfennig. Regelmäßig stehen Workshops, Filmvorführungen oder Lesungen auf dem Programm. Jugendliche können aber auch Tischkicker spielen, Darts werfen oder einfach auf dem Hof rumhängen.

Eigenkapital für Kauf muss erhöht werden

Der Awiro-Verein wird von jungen Menschen betrieben und zählt rund 50 Mitglieder. Es gibt eine klare politische Ausrichtung: „Wir sind antikapitalistisch, antifaschistisch und emanzipatorisch“, sagt Güldenpfennig. Dennoch richte sich das Angebot an jedermann. „Wir sind offen. Wer Bock hat, kommt einfach vorbei.“ Einzige Bedingung: Die Jugendlichen dürfen nicht rechts sein. „Wir haben unterschiedliche Bildungsangebote und die Jugendlichen entscheiden selbst, was sie daraus machen“, ergänzt Schmidt.

Zur Höhe des Kaufpreises will der Verein nichts sagen. Allerdings sei deutlich geworden, dass das Eigenkapital noch weiter erhöht werden müsse, um den Druck der Kredittilgung auf die Mieten zu minimieren und Rücklagen für anstehende Sanierungsarbeiten bilden zu können. „Deshalb werden wir in den nächsten Wochen nochmal alle unsere Energien bündeln, um weitere Leih- und Schenkgemeinschaften, Spenden und Direkt-Kredite zu sammeln“, sagt Schmidt. Parallel dazu wollen die Vereinsmitglieder auf Festivals arbeiten und Veranstaltungen organisieren.

