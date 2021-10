Rostock

Vier Geschosse mit offenen Fluren, zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Platz für bis zu 50 Bewohnende – dazu im Erdgeschoss ein Repair-Café, Kleiderkreisel, Mini-Kino, Kneipe und Seminarräume, die von den Hausbewohnenden gepflegt und bewirtschaftet werden: Das ist die Idee der Villa Sturmfrei. Der Verein will ein alternatives Wohnprojekt in Rostock etablieren und damit neue Wege in Zeiten der Wohnraumknappheit aufzeigen.

„Ich wohne gerade auf über 100 Quadratmetern in der KTV, aber ganz ehrlich: Das ist mir viel zu viel“, sagt Stefanie Maack. Die 43-Jährige teilt sich ihre Wohnung aktuell mit ihrer Partnerin und der gemeinsamen Pflegetochter. Doch im Angesicht der geringen Wohnraumkapazitäten in Rostock könne man effizienter leben – in großen Gemeinschaften, in denen man zusammen viel mehr erreichen könne als alleine, sagt sie.

Mit einem Syndikat zum Wohnprojekt

Ähnlich geht es Hannes Kreye. Der 37-Jährige lebt mit seiner Partnerin auch in einer KTV-Wohnung. „Früher habe ich in der größten WG Rostocks gelebt“, sagt er. Mit zwölf Bewohnenden habe er sich ein Doppelhaus in der KTV geteilt. Dies sei prägend und inspirierend gewesen. „Dadurch bin ich auch auf die Idee des Mietshäuser-Syndikats gestoßen“, sagt Kreye.

Dabei handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die in Deutschland bereits über 150 alternativen Wohnprojekten zur Realisierung verholfen hat – so auch dem alternativen Greifswalder Wohnprojekt „Straze“. „Wir sind nach Greifswald gefahren um uns darüber zu informieren. Da wurde uns gesagt, dass eine weitere Gruppe aus Rostock Interesse an so einem Projekt hat.“ Eine glückliche Fügung: Kreye knüpft Kontakte und gemeinsam gründet man noch im selben Jahr den Verein „Villa Sturmfrei“.

Immobilien langfristig dem Markt entziehen

Die Idee: Der Verein gründet eine Haus GmbH, die ein bestehendes Gebäude kauft oder ein neues baut. Das Mietshäuser Syndikat tritt als Gesellschafter der Haus GmbH auf und erhält knappe 50 Prozent der Anteile. „Das Mietshäuser Syndikat hat dabei lediglich ein Vetorecht bei einem Hausverkauf“, sagt Stefanie Maack. Dadurch werde gesichert, dass das Gebäude langfristig dem Immobilienmarkt entzogen wird. Auch dauerhaft günstige Mieten sollen so garantiert werden.

Doch wie finanziert sich so ein Projekt? „Über ein solidarisches Modell“, sagt Maack. Grundlage sind Direktkredite, die den Eigenkapitalanteil für den Bankkredit bilden. „Keiner der Hausbewohnenden soll sich mit zu viel Eigenkapital beteiligen. Es soll kein Ungleichgewicht im Verein oder der Hausgemeinschaft entstehen.“

Mehr Alternativen durch Bürgerschaftsbeschluss

Drum unterstützt man als Vereinsmitglied in der Regel nicht das eigene, sondern eher ein anderes der Syndikat-Hausprojekte. Diese wiederum gewähren der eigenen Haus GmbH einen Direktkredit. Das Mietshäuser-Syndikat bietet das entsprechende Netzwerk.

Das Wohnprojekt solle für alle offen sein – Junge, Ältere, Migranten, Studenten oder mobilitätseingeschränkte Menschen. „Wir wollen unterschiedliche Wohnformen realisieren. Nicht alle sollen wie in einer WG wohnen“, sagt Maack. Eine gemeinschaftliche Nutzung von Küchen und Bädern seien aber denkbar. Es soll viel Grün, Möglichkeiten für Begegnungen im Zentrum des Gebäudes geben. „Im Erdgeschoss planen wir öffentlichen Raum mit Café, Kneipe, Seminarräume oder einem Kino. Umso mehr Bewohnende wir haben, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich.“

Alternative Wohnprojekte in Rostock In Rostock sind in den vergangenen Jahren einige alternative Wohnprojekte umgesetzt worden – so etwa die Baugemeinschaften Lindenhof, die Bröker und Altstadtkieker, sowie von den Vereinen AWIRO und Nobell. Mehrere Gruppen haben nach mehrjähriger Tätigkeit ihre Arbeit wegen mangelnden Erfolgsaussichten aber auch eingestellt. Zu den wenigen aktuell aktiven Gruppen gehört laut der Arbeitsgemeinschaft Wohnprojekte die Villa Sturmfrei, über deren Arbeit man sich im Internet unter villasturmfrei.org oder über stadtgestalten.org/villasturmfrei genauer informieren kann.

Doch ist ein solches Projekt in Rostock überhaupt denkbar? Laut einem Bürgerschaftsbeschluss aus dem Januar 2020 ja. Denn hier wird der Oberbürgermeister konkret beauftragt, alternative Wohnprojekte personell und strukturell zu unterstützen, zehn Prozent städtischer Bauflächen gemeinschaftlichen Wohnformen zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitskreis Wohnprojekte des Agenda21-Rates soll direkt einbezogen werden. Stefanie Maack ist die zweite Vorsitzende des Arbeitskreises.

Hoffnung: Warnow Quartier

„Wir haben uns seither mehrfach mit Vertretern der Stadt – aus Bauamt und Stadtplanung – getroffen. Wir werden Ernst genommen“, sagt sie. Doch wie steht es um eine Immobilie? Gerade hier setze man auf Hilfe durch die Stadt, auf den Bürgerschaftsbeschluss von 2020. Bislang hat die Villa Sturmfrei sich selbstständig nach Altbeständen umgesehen. „Aber es gibt in Rostock ja so gut wie keinen Leerstand.“

Eine Hoffnung des Vereins ist das geplante Warnow Quartier. „Im nächsten Jahr beginnt das Vergabeverfahren für die einzelnen Flächen und wir arbeiten gerade an einem Konzept, mit dem wir überzeugen wollen“, sagt Maack. Denn im Warnow Quartier soll laut Exposé nicht der höchste Preis, sondern das beste Konzept den Zuschlag erhalten. Mit einem Neubau könne der Verein am ehesten seine Vorstellungen umsetzen.

Keine Sorge um Nachfrage

Aktuell sei man in Gesprächen mit Banken, Architekten und anderen Wohnprojekten aus dem Bundesgebiet. „Wir gehen davon aus, dass das mit einem einstelligen Millionenbetrag realisiert werden kann“, sagt Kreye. Dafür benötigt man jedoch erstmal das Grundkapital für die GmbH und die Mitgliederzahl müsse noch wachsen. Aktuell besteht der Verein aus zehn Menschen. „Nachfrage ist aber unsere kleinste Sorge.“

